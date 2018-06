0:1 gegen Mexiko Schwache DFB-Elf verpatzt den WM-Auftakt

Die Mission Titelverteidigung beginnt für Deutschland mit einem empfindlichen Rückschlag. Hirving Lozano (35.) zerschoss alle deutschen Ambitionen zum Auftakt mit einem Kontertor. Der Weltmeister startet mit einer 0:1-Niederlage und steht nun schon nach dem ersten Gruppenspiel mit dem Rücken zur Wand. Gerade in der ersten Halbzeit fehlte dem DFB-Team der Kampf- und Teamgeist. Erst in den letzten 30 Minuten steigerte sich Deutschland, kam gegen bissige Mexikaner aber nicht zum Torerfolg. Mexiko siegt deshalb insgesamt verdient.

"Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösung gefunden, das hat Mexiko clever gemacht. Wir wurden dann besser, haben aber kein Tor erzielt. Natürlich stehen wir jetzt unter Druck, ohne Frage, wir müssen jetzt sechs Punkte holen." Toni Kroos

Plattenhardt für erkrankten Hector

Die deutsche Mannschaft begann mit einer Überraschung in der Aufstellung: Marvin Plattenhardt rückte für den grippegeschwächten Jonas Hector in die Startelf. Julian Draxler begann, wie angekündigt, neben Mesut Özil, so dass Marco Reus auf der Bank blieb.

Mexiko begann spritzig und kam schon nach 60 Sekunden zum ersten Abschluss durch Hirving Lozano, dessen Schuss Boateng gerade noch abblocken konnte. Deutschland antwortete nur zwei Minuten später, als Timo Werner den langen Pfosten nur um einen guten Meter verfehlte. Mats Hummels (7.) testete dann den mexikanischen Torwart Guillermo Ochoa. In der 10. Minute griff auch DFB-Keeper Manuel Neuer zum ersten Mal ein und parierte einen Distanzschuss von Hector Herrera sicher, gefährlicher wurde es bei einem Kopfball von Hector Moreno aus sieben Metern. Wieder war Neuer zur Stelle. Es war eine unterhaltsame Anfangsphase mit Vorteilen für die Mexikaner, die sich bissiger und robuster zeigten.

Deutschland ausgekontert

Die deutsche Mannschaft tat sich schwer, das Spiel zu ordnen: Schüsse von Werner (20.) und Kroos (23.) brachten wenig Gefahr. Mexiko versuchte es immer wieder über Linksaußen, kam auch mehrfach in den deutschen Strafraum, war aber im Abschluss noch zu umständlich. Bis zur 36. Minute, als Lozano einen Konter eiskalt zur Führung abschloss. Jetzt wurde Deutschland besser: Kroos setzte einen Freistoß an die Latte (38.).

Die zweite Halbzeit begann geordneter, Mexiko lauerte weiterhin auf Konter - und hatte in einer 2:1-Situation gleich die Chance (57.), zu erhöhen: Doch Javier Hernandez legte zu ungenau auf Mitspieler Carlos Vela ab. Danach drängte Deutschland auf den Ausgleich, Reus kam als weiterer Offensivspieler für Sami Khedira und hatte gleich die beste Gelegenheit (71.) zum Ausgleich. Wie Kroos kurz später verfehlte er aber knapp das Tor (76.). Deutschland war jetzt im Powerplay, Mexiko verteidigte tief – Mario Gomez und Julian Brandt vergaben weitere Möglichkeiten. Mexiko brachte die Führung über die Zeit.

Deutschland - Mexiko 0:1 (0:1)

Deutschland: Neuer/Bayern München (77 Länderspiele/0 Tore) - Kimmich/Bayern München (30/3), Boateng/Bayern München (72/1), Hummels/Bayern München (66/5), Plattenhardt/Hertha BSC (7/0) ab 79. Gomez/VfB Stuttgart (75/31) - Kroos/Real Madrid (84/12), Khedira/Juventus Turin (76/7) ab 60. Reus/Borussia Dortmund (31/9) - Müller/Bayern München (92/38), Özil/FC Arsenal (90/23), Draxler/Paris St. Germain (45/6) - Werner/RB Leipzig (15/8) ab 86. Brandt/Bayer Leverkusen (16/1). - Trainer: Löw

Mexiko: Ochoa/Standard Lüttich (95/0) - Salcedo/Eintracht Frankfurt (22/0), Ayala/Tigres UANL (44/1), Moreno/Real Sociedad (92/3), Gallardo/Pumas UNAM (24/0) - Herrera/FC Porto (67/5) - Layun/FC Sevilla (65/6), Guardado/Betis Sevilla (148/25) ab 74. Marquez/Atlas Guadalajara (146/15)- Vela/Los Angeles Galaxy (27/10) ab 58. Alvarez/Club America (14/1), Hernandez/West Ham United (103/49), Lozano/PSV Eindhoven (29/7) ab 66. Jimenez/Benfica Lissabon (64/14). - Trainer: Osorio

Tor: 0:1 Lozano (35.)

Gelbe Karten: Müller, Hummels - Moreno, Herrera

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Zuschauer: 78.011 (ausverkauft)

Torschüsse: 25:13

Ballbesitz: 62:38 Prozent