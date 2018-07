Fußball-WM Tops und Flops der Vorrunde

Top waren in der Vorrunde kleine Teams mit großen Emotionen. Panama hat seine allererste WM genossen. Island schaffte sogar ein 1:1 gegen Argentinien. Gefloppt ist dagegen Polens Superstar Robert Lewandowski.

Top - kleine Teams mit großen Emotionen

Schon bei der Hymne flossen die Tränen. Panama hat seine allererste WM so richtig genossen die Spieler sangen und weinten voller Stolz. Sportlich chancenlos emotional weltmeisterlich. Der andere Neuling Island schaffte sogar ein sensationelles 1:1 gegen Messis Argentinien.

Flop - prominente Stinkstiefel

Polens Superstar Robert Lewandowski nörgelte öffentlich an seinen Mitspielern herum. Brasiliens Neymar nervte mit Schwalben und ständigen Diskussionen. Die Schweizer Torschützen Granit Xhaka und Scherr Shaqiri mit provozierendem Doppeladler Jubel.

Top - Partystimmung von Sankt Petersburg bis Sotschi

Die Fans aus Süd und Mittelamerika sind bisher die Feier Biester dieser WM. Sie singen und tanzen im Stadion im Flieger oder auf den Straßen. Auch die russischen Gastgeber sind viel offener als erwartet. Die vielen Volunteers in roten T-Shirts versuchen sich als Stimmungs Animateure im Cluburlaub Stil und sogar die Sicherheitsleute in den Metrostationen oder an den Stadien erlauben sich immer mal wieder ein Lächeln. Die Organisation der WM läuft bisher perfekt.

Flop - Bruchlandung auf der Tribüne

Um Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona muss man sich Sorgen machen. Erst der Stinkefinger jubelt dann ein leichter Zusammenbruch. Der Weltmeister von 1986 hat bei der WM 2018 nur noch Fremdscham Potenzial. Er ist damit die Legende unter den Flops.