DFB-Team vor Schweden Miroslav Klose zur WM:"Jetzt muss jeder liefern"

Bundestrainer Joachim Löw und sein Stab haben am Schwarzen Meer alle Spieler auf eine Linie eingeschworen. Die Zeit der Diskussionen nach dem 0:1 zum Turnierauftakt gegen Mexiko sei vorbei. "Wir haben unter Druck die besten Spiele gemacht. Jeder muss jetzt liefern", erklärte Löws Assistent Miroslav Klose. "Gesprochen wurde jetzt genug. Die Achse muss vorangehen", sagte der Stürmercoach, der vor vier Jahren in Brasilien noch selbst als Spieler Weltmeister wurde.

Bei einer Niederlage droht das Vorrunden-Aus

Jetzt geht es aber nicht um den Titel. Erst einmal muss der Verbleib im Turnier sichergestellt werden. Das DFB-Team muss am Samstag im Fischt-Stadion unbedingt punkten. Im Falle einer weiteren Niederlage wäre der Titelverteidiger sicher in der Gruppenphase gescheitert, wenn Mexiko zuvor gegen Südkorea gewinnt oder unentschieden spielt.

"Das ist das Schöne am Fußball, sie haben die Möglichkeit viele Dinge wieder zurechtzurücken" Miroslav Klose

Durch Einstellungswechsel in die richtigen Bahnen

Das Ausscheiden will Löws Truppe aber definitiv verhindern. "Eine WM ist alle vier Jahre. Wir wollen uns so ein großes Ereignis in unserer Karriere nicht so schnell vermasseln lassen durch uns selber. Wir machen uns darum selbst einen Riesendruck", sagte Fußball-Weltmeister Mats Hummels. "Jetzt kommt die feste Überzeugung zurück, dass wir das in die richtigen Bahnen lenken, dass wir das drehen können", so der Abwehrspieler. Nicht personelle Wechsel, sondern eine andere Einstellung müssten für die WM-Wende sorgen, verdeutlichte Weltmeister-Kollege Sami Khedira: "Es geht nicht darum, zwei Spieler raus und zwei Spieler rein. Wenn wir mit der gleichen Einstellung spielen wie gegen Mexiko, ändert sich nichts."