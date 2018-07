Nach Vorrunden-Aus Kommentar - Bierhoffs Aussagen über Mesut Özil sind fatal

In einem Interview weist Oliver Bierhoff dem deutschen Nationalspieler Mesut Özil die Tür. Das ist der Gipfel eines fatalen Krisenmanagements beim DFB, in dem es an einem Korrektiv fehlt. Ein Kommentar von Markus Bark.

Von: Markus Bark - sportschau.de