Nationalmannschaft Hummels-Einsatz gegen Schweden fraglich

"Wir müssen jetzt im zweiten Spiel liefern. Wenn wir gewinnen, werden wir sehen, wie sich das Turnier entwickelt", gab sich Löw vor der schon vorentscheidenden Partie gegen die Schweden optimistisch, die Wende zu schaffen und vielleicht sogar noch den WM-Titel zu verteidigen. Dafür fordert er von seinen Spielern eine andere Einstellung und Körpersprache als in der Auftaktpartie gegen Mexiko. Nicht mithelfen wird dabei wohl Mats Hummels, der sich am Halswirbel verletzt hat und am Freitag nicht trainieren konnte.

"Ich habe meinen Plan"

"Für ihn macht es wahrscheinlich keinen Sinn. Ansonsten habe ich meinen Plan für morgen", sagte Löw vor der versammelten Sportpresse. Über Einzelheiten der Aufstellung gab er allerdings erwartungsgemäß noch nichts preis - auch nicht, ob Mario Gomez von Anfang spielen wird. Schließlich präsentierte sich auch der Stuttgarter den Journalisten.

"Dies ist eine WM der Hingabe und der Leidenschaft." Bundestrainer Joachim Löw

Vor den defensivstarken Schweden warnte Löw. Allerdings ist er überzeugt: "Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen, werden wir ein gutes Spiel machen." Und weiter: "Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Reaktion sehen werden."