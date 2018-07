WM in Russland Kroatien komplettiert europäisches WM-Halbfinale

Die Halbfinals bei der Fußball-WM in Russland stehen fest: Kroatien besiegt den Gastgeber im Elfmeterschießen und zieht als letztes Team in die Runde der besten Vier ein. Dort geht es gegen England. Frankreich trifft auf Belgien.

Durch einen packenden 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen hat Kroatien am Samstagabend als letzten Mannschaft das Halbfinale erreicht und den überraschend starken Gastgeber Russland niedergekämpft. Nach 120 Minuten stand es 2:2 (1:1, 1:1). 44 287 Zuschauer im Fischt-Stadion sorgten am Samstagabend für ohrenbetäubenden Lärm, die Sbornaja verpasste aber eine weitere Sensation. Mit seinem vierten Turniertreffer hatte Denis Tscheryschew Russland zunächst in Führung gebracht (31. Minute). Der Hoffenheimer Bundesliga-Profi Andrej Kramaric (39.) glich aus. Mit 1:1 ging es in die Verlängerung, wo der frühere Leverkusener Domagoj Via (111.) für die Kroaten traf, bevor dem gebürtigen Brasilianer Mário Fernandes (115.) nochmal der Ausgleich für die Gastgeber gelang.

Ein packendes Spiel musste also im Elfmeterschießen entschieden werden. Dort verschoss gleich der erste russische Schütze Fedor Smolow. Torwart Igor Akinfejew macht den Russen nochmal Hoffnung, als er gegen Mateo Kovacic parierte, aber ausgerechnet Torschütze Fernandes verfehlte vom Punkt das Tor. Rakitic verwandelte als letzter Schütze und machte das Glück für Kroatien perfekt.

England gegen Kroatien (Mittwoch, 20 Uhr)

Jetzt heißt der Gegner im Halbfinale: England - und die stecken derzeit im Fußball-Rausch. Ein junges, erfrischend spielendes Team steht bei der WM nach 28 Jahren erstmals wieder im Halbfinale. Angeführt von Top-Torschütze Harry Kane (sechs Tore) haben sich die Engländer von Runde zu Runde gesteigert. "Es ist unsere große Geschlossenheit, die den Unterschied macht", sagte Trainer Gareth Southgate, mit dem die "Three Lions" sogar den Elfer-Fluch brachen und im Achtelfinale gegen Kolumbien ihr erstes Elfmeterschießen bei einer WM gewinnen konnten. Gegen Schweden folgte ein souveräner 2:0-Sieg.

Belgien gegen Frankreich (Dienstag, 20 Uhr)

Belgiens "Goldene Generation" um Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Romelu Lukaku ist noch titellos. Das könnte sich nun aber ändern. Mit der Gala beim 2:1-Sieg gegen Brasilien verzücken die Roten Teufel die Fußball-Welt. Und im Halbfinale gegen Frankreich soll noch nicht Schluss sein. "So eine Chance erlebst du nur einmal, wenn überhaupt", sagte der Ex-Wolfsburger De Bruyne, der bislang eine überragende Leistung zeigte und im Viertelfinale Brasiliens Superstar Neymar klar in den Schatten stellte. Schon jetzt wird das belgische Team in der Heimat gefeiert: "Diese Mannschaft ist in die Geschichte des Fußballs eingetreten und wird für immer dort bleiben", schrieb die Zeitung "La Derniere Heure". 1986 war Belgien WM-Dritter - das beste Ergebnis in der Geschichte des Landes.

Um ins Finale einzuziehen muss Belgien jetzt allerdings den Top-Favoriten des Turniers schlagen: Frankreich hat bei der WM überzeugt und sich in der K.o.-Runde noch einmal gesteigert. 4:3 gegen Argentinien im Achtelfinale, dann 2:0 gegen Uruguay im Viertelfinale. Die Favoritenrolle schieben die Franzosen allerdings zur Seite: "Ich denke, es gibt keinen Favoriten", sagte Abwehrmann Raphaël Varane zuletzt. 1998 wurde Frankreich im eigenen Land Weltmeister. 20 Jahre später könnten sie diesen historischen Erfolg wiederholen.