Wie geht's weiter? Die Causa Mesut Özil

Özil hat sich also positioniert. Er sei Sportler und kein Politiker. Mit Erdogan habe er nur über Fußball geredet. Das Foto, so schreibt der Profi des FC Arsenal am Ende seiner Erklärung, würde er wieder machen. Nun ist wieder der DFB am Zug. Wie geht der Verband mit dieser Äußerung nach der langen Vorgeschichte um?

Die DFB-Spitze auf Fettnäpchen-Jagd

Bisher gab es keine klare Haltung seitens des DFB. Der Fototermin zwischen Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan vor der Weltmeisterschaft wurde zunächst noch als Ausrutscher kleingeredet, um die beiden Spieler aus dem Kreuzfeuer zu nehmen. Nach dem vorzeitigen WM-Aus sieht sich vor allem Özil, der sich anders als Gündogan bisher noch nicht geäußert hat, plötzlich harscher Kritik ausgesetzt. Der Umgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit der Affäre pendelt mittlerweile zwischen skurril und planlos.

Grindel, Bierhoff und gefühlter Aktionismus

Reinhard Grindel

"Es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten. Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte", forderte DFB-Präsident Reinhard Grindel in einem Interview mit dem Fachmagazin "Kicker". Daneben müsse man "die sportliche Analyse abwarten und schauen, ob Joachim Löw weiter mit ihm plant."

Oliver Bierhoff

Harte, aber zumindest klare Worte von Grindel. DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff hatte mit einem "Welt"-Interview drei Tage zuvor die chaotische Diskussion eingeläutet: "Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet." Bierhoff ruderte jedoch fast umgehend wieder zurück: Obwohl das Interview beim DFB von drei Personen gegengelesen wurde, sei es missverständlich. Und überhaupt: Er habe das ja ganz anders gemeint, erklärte Bierhoff in verschiedenen Medien, in der Bild-Zeitung etwa mit den Worten: "Es tut mir leid, dass ich mich da offenbar falsch ausgedrückt habe und diese Aussagen missinterpretiert werden. Sie bedeuten in keinem Fall, dass es im Nachhinein falsch gewesen sei, Mesut mitzunehmen." Ganz egal, wie man die Aussagen beider Funktionäre interpretiert: Souverän wirkt das Auftreten der beiden DFB-Verantwortlichen in diesen Tagen nicht.

Kritik von Özil-Vater, Grünen-Politiker, Zentralrat der Muslime

Mustafa Özil

Bei den Özil-Verteidigern sorgt das Verhalten von Grindel und Bierhoff nur noch für Kopfschütteln. "Diese Aussage ist eine Frechheit. Sie dient meiner Meinung nach nur dazu, die eigene Haut zu retten", wetterte Özils Vater Mustafa in Richtung Bierhoff. Grünen-Politiker Cem Özdemir fordert beispielsweise "einen sportpolitischen Neustart beim DFB, gerne mit neuen Gesichtern." In einem Gastbeitrag in der "Zeit" warf er Grindel und Bierhoff "verbandsinterne Feigheit" vor: "Dieser Verband irrlichtert in der Causa Özil von Anfang an. Über Wochen wird Özil schon zu einem Sündenbock gemacht. Gegen diese Anwürfe muss man ihn genauso verteidigen wie gegen Angriffe von rechts."

Aiman Mazyek

Zwar sei das Erdogan-Foto ein "schwerwiegender Missgriff" gewesen. Doch dieses "unmögliche Agieren" entschuldige in keiner Weise das Verhalten des DFB. Zuvor hatte sich der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, im amerikanischen TV-Sender ESPN geäußerte: "Nachtreten wird im Sport mit einer Roten Karte bestraft", sagte er: "Bierhoff und Grindel müssen zurücktreten, wenn sie in ihrer langen Karriere nichts anderes gelernt haben als: 'Man verliert als Özil' anstatt 'Man verliert als Mannschaft'."

Mertesacker und Lahm verteidigen Özil

Milder reagierten sportliche Wegbegleiter von Özil, die sich teilweise klar auf die Seite des Nationalspielers stellten. "Alles an seiner Person abzumachen, ist falsch", sagte 2014-Weltmeister Per Mertesacker dem Norddeutschen Rundfunk: "Ich glaube, es ist ganz gut, dass er jetzt im Urlaub ist, dass er mal zurückblicken kann. Ich denke, da ist er auch schon sehr selbstkritisch mit sich und kann das gut einschätzen." Mertesacker spielte mehrere Jahre gemeinsam mit Özil in der Nationalmannschaft und beim FC Arsenal in England.

Philipp Lahm

Philipp Lahm, Kapitän der 2014er-Weltmeistermannschaft, sagte: "Ich hätte definitiv das Gespräch gesucht, klar. Aber es sind ja immer auch Verantwortliche des Verbandes da. Die Frage ist: Hat man allen Spielern immer genau aufgezeigt, wofür man steht?" Das hätte man sicher besser vermitteln können, erklärte der Bayernstar in einem "Zeit"-Interview, in dem er allerdings auf beide Seiten schaute: "Ich bin aber kein Freund davon, immer nur zurückzuschauen. Die Spieler müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein, dass ihnen Millionen zuschauen. Bei allem, was sie tun. Ich weiß, dass sich Mesut Özil innerhalb der Mannschaft immer tadellos verhalten hat, total kollegial. Auch seinetwegen haben sich viele Menschen in Deutschland mit der Nationalmannschaft identifizieren können."

Cacau sorgt sich um Integrationskraft des Sports

Cacau

Echte Sorgen hat der Brasilianer Cacau, ehemaliger Nationalspieler und heute Integrationsbeauftragter des DFB. "Es gibt im Amateurbereich so viele Menschen, die sich engagieren, die sich zu Deutschland bekennen und einfach anpacken", sagte er am Rande der Fußball-WM in Moskau der Zeitung "Die Welt": Der Fußball ist nach wie vor ein Begegnungsort, wo Menschen zusammenkommen und Integration gelingen kann. Das darf durch diese Diskussion nicht infrage gestellt werden."

DFB-Präsident Grindel hatte die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs erst noch vor wenigen Monaten in den höchsten Tönen gelobt. Bei der Verleihung des DFB-Integrationspreises sagte er im März in Berlin: "Integrationsarbeit ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit unseres Fußballs."