Von Bamberg nach München Bayern-Basketballer verpflichten Center Radosevic

Leon Radosevic heißt der erste Neuzugang des Deutschen Basketball-Meisters. Der FC Bayern München hat den 28-Jährigen Center für drei Jahre verpflichtet. In der BBL stand er zuvor in Bamberg und Berlin auf dem Feld.

Münchens Sportdirektor Daniele Baiesi kennt den Deutsch-Kroaten aus seiner Zeit in Bamberg. Deshalb habe er "nicht eine Sekunde gezögert, als die Möglichkeit konkret wurde, ihn zu bekommen", sagte der 42-Jährige. Dank einer Ausstiegsklausel konnte der Wechsel auch schnell über die Bühne gebracht werden.

"Leon hat in seinen insgesamt fünf Jahren in Deutschland bewiesen, was für ein effektiver und moderner Big Man er ist." Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi

Insgesamt zweimal Meister und zweimal Pokalsieger

Von 2013 bis 2015 spielte Radosevic in der BBL für Alba Berlin, nach einem anschließenden Intermezzo bei Besiktas Istanbul verpflichtete ihn Serienmeister Bamberg. Mit den Franken holte er in drei Jahren zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg. Den Pokalsieg 2014 holte er mit den Hauptstädtern. In der Euroleague kann der Center auf die Erfahrung von 146 Einsätzen verweisen, in der BBL absolvierte er 176 Spiele.