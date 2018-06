Vor dem WM-Start Anspannung steigt im DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw ist nervös und entschlossen vor dem WM-Auftakt gegen Mexiko. "Jeder ist angespannt", sagte Löw auf der Pressekonferenz am Tag vor dem ersten WM-Spiel seiner Mannschaft.

"Ehrgeiz und Hunger sind bei uns noch vorhanden", versprach Löw, der nach der von störenden Nebengeräuschen überlagerten Vorbereitung wie seine Mannschaft auf den Anpfiff brennt: "Man spürt, dass der Pegel der Anspannung ständig steigt, auch bei den Spielern, die schon lange dabei sind. Die WM ist das ganz Besondere, es gibt nichts Besseres."

Deshalb sollen Kapitän Manuel Neuer und Co. gleich zu Beginn ein Zeichen setzen: "Es ist unser Anspruch, zu gewinnen." Weltmeister Julian Draxler bekam vom Bundestrainer überraschend schon einen Tag vor dem Spiel seine Startplatzgarantie. Der Kapitän, der Confed-Cup-Mannschaft 2017 sagte dann auf der Pressekonferenz: "Alle sind heiß! Wir wissen, wie man so ein Turnier angeht." Auch der Bundestrainer verspürt "eine große Vorfreude - aber auch große Anspannung. "Jeder ist angespannt, ob man Weltmeister war oder nicht. Man fragt sich: Auf welchem Niveau sind wir".

Einsatzgarantie für Draxler

Ob Mesut Özil von Beginn an spielen wird, ließ der Bundestrainer offen. Zwar sei der Weltmeister einsatzfähig und mache trotz des Erdogan-Wirbels "einen guten Eindruck", so offensiv wie bei Draxler gab sich Löw in dieser Personalie allerdings nicht.

Im Tor wird Manuel Neuer stehen, dem für Löw einen "sehr selbstsicheren und selbstbewussten Eindruck" macht.

Begeisterung bei Spanien gegen Portual

Begeistert war Löw vom Fußball-Spektakel beim 3:3 zwischen Spanien und Portugal. "Das ist das, was eine WM ausmacht", sagte der Bundestrainer. "Wir haben es live im Fernsehen gesehen, das hat uns große Freude gemacht. Das war ein klasse Spiel: Spannung, zwei tolle Mannschaften, technisch sehr, sehr gut und mit spektakulären Toren. Das war schon ein Genuss."