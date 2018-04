FC-Bayern-Legende in "Blickpunkt Sport" Was Norbert Nachtweih mit Zidane, Real Madrid und Heynckes verbindet

Der FC Bayern vor dem Champions-League-Rückspiel in Madrid - haben die Münchner noch eine echte Chance aufs Finale? In "Blickpunkt Sport" sprechen wir mit Norbert Nachtweih - der Real-Trainer Zidane aus gemeinsamen Spielerzeiten kennt und unter Bayerncoach Heynckes 1989 Deutscher Meister wurde.

Norbert Nachtweih und Zidane: Er kennt den Real-Trainer von Anfang an

Zinédine Zidane als junger Spieler beim AS Cannes

1989 wechselte Norbert Nachtweih vom FC Bayern München in die französische Liga zum damaligen Erstligisten AS Cannes. Dort sorgte ein Juniorenspieler gerade für Furore. Mit gerade einmal 16 Jahren, im Mai 1989, kurz vor dem Wechsel von Nachtweih, debütierte ein gewisser Zinédine Zidane bei den Rot-Weißen. Es war das erste Spiel des Noch-Juniorenspielers in Frankreichs erster Liga. Zidane etablierte sich mehr und mehr, im Spiel gegen Nantes am 10. Februar 1991 schoss er sein erstes Tor in der Ligue 1.

Was folgte, ist bekannt: eine Weltkarriere. Über Girondins Bordeaux (1992) und Juventus Turin (1996) kam er 2001 zu Real Madrid, wo er 2006 seine Karriere beendete seit 2016 ist er Cheftrainer der Königlichen. Zidanes Erfolgsbiografie als Spieler liest sich beeindruckend: Champions-League-Sieger 2002, zweifacher Weltpokalsieger, zweifacher italienischer Meister, spanischer Meister und mehr. Daneben kürte ihn die UEFA 2011 zum besten Champions-League-Spieler aller Zeiten. Drei Mal war er Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres, gleich vier Medien wählten ihn zum "Fußballer des Jahrzehnts" in den 2000er-Jahren. Mit der französischen Nationalmannschaft gewann Zidane 1998 den Welt- und 2000 den Europameistertitel.

Norbert Nachtweih und Madrid: Er weiß, wie man Real schlägt

Norbert Nachtweih (2.v.l.) im Europapokal 1987 gegen Madrid

Nachtweih, in den 70er-Jahren Spieler beim Halleschen FC, flüchtete 1976 aus der DDR in die Bundesrepublik. Er heuerte bei Eintracht Frankfurt an, 1982 wechselte er zum FC Bayern München, wo er große Erfolge feierte. Er gewann vier deutsche Meisterschaften, zwei Mal den DFB-Pokal, den er auch mit der Frankfurter Eintracht schon einmal gewonnen hatte. Mit den Hessen gewann er 1980 auch den Europapokal.

Nur in der Champions League, damals noch unter dem Namen "Europapokal der Landesmeister", blieb die Krönung aus - trotz einer sensationellen Saison 1986/87. Der FC Bayern räumte in den ersten beiden Runden den PSV Eindhoven und Austria Wien aus dem Weg, im Viertelfinale war der RSC Anderlecht, der zu Hause 5:0 aus dem Olympiastadion gefegt wurde, nur ein besserer Sparringspartner. Im Halbfinale kam es zum mittlerweile zum Klassiker gewachsenen Duell FC Bayern - Real Madrid.

Unter Trainer Udo Lattek siegten die Münchner mit Nachtweih zu Hause klar mit 4:1, eine 0:1-Niederlage im Rückspiel in Madrid (Libero Klaus Augenthaler sorgte erst für ein Eigentor und musste später mit Roter Karte vom Platz) konnte den Finaleinzug der Bayern nicht mehr verhindern. Ohne den gesperrten Augenthaler verloren die Bayern dort allerdings mit Nachtweih auf der Libero-Position das Finale in Wien 1:2 gegen den FC Porto.

Norbert Nachtweih und Heynckes: Weggefährten beim FC Bayern

Norbert Nachtweih (links) mit Jupp Heynckes (rechts) und Co-Trainer Egon Coordes mit der Meisterschale 1989

Nachtweih erlebte auch die erste Phase des heutigen Trainers Jupp Heynckes in dessen erster Bayernphase hautnah mit. Heynckes kam 1987 erstmals an die Isar, da war Nachtweih schon fünf Jahre bei den Münchnern unter Vertrag. Gemeinsam war beiden in zwei Jahren allerdings nur ein Titel vergönnt. 1989, in Nachtweihs letzter Saison in München vor dem Wechsel nach Cannes, konnten Heynckes und Nachtweih gemeinsam die Deutsche Meisterschaft auf dem Münchner Rathausbalkon feiern. Für Heynckes war es die erste als Trainer, für Nachtweih die letzte als Spieler.