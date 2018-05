FC Bayern verliert DFB-Pokalfinale Kein Double zum Heynckes-Abschied

Pokalsensation statt Abschiedstriumph: Jupp Heynckes muss seine herausragende Karriere mit einer schmerzhaften Pokalpleite des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt und seinen Nachfolger Niko Kovac beenden. Der Rekordsieger aus München verpasste am Samstag beim 1:3 (0:1) in einem packenden Finale den 19. Titel im Cup-Wettbewerb und damit das angestrebte Double-Geschenk für den 73 Jahre alten Erfolgstrainer.

Im Mittelpunkt des Pokalfinals standen die Trainer: Auf der einen Seite Alt-Meister Jupp Heynckes, der an diesem Abend wohl definitiv zum letzten Mal auf der Trainerbank saß, auf der anderen Niko Kovac, der neue Bayern-Trainer. Die Mannschaft des Rekordpokalsiegers wollte ihrem "Don Jupp" den Abschied mit dem Double versüßen. Doch so einfach machte es Kovac' Eintracht den Bayern nicht.

Zwar hatte der Deutsche Meister durch einen Freistoß von Lewandowski in der achten Minute die erste Chance des Spiels, doch in Führung ging der Vorjahresfinalist: Durch cleveres Pressing und schnelles Umschaltspiel konnten die Frankfurter die Bayern-Abwehr ausspielen, Ante Rebic verwandelte mit seinem trockenen Abschluss zum 1:0.

Bayern fehlt die Spritzigkeit

Der FC Bayern wirkte nicht so spritzig wie gewohnt und vergab in der Folge viele gute Chancen fahrlässig: In der 17. Minute setzte Thomas Müller einen Ball knapp neben das Tor, zehn Minuten später scheiterte Joshua Kimmich. Erst in der zweiten Halbzeit klappte es mit dem Ausgleich: Nach einem klugen Spielzug der Bayern, eingeleitet von Niklas Süle, traf Robert Lewandwoski zum 1:1. Frankfurt zeigte sich davon nur kurz beeindruckt und lieferte sich mit den Münchnern einen Pokalfight - es war ein Spiel auf Augenhöhe.

Chancen gab es auf beiden Seiten: Mats Hummels setzte einen Super-Kopfball an die Latte, Rebic legte sich nach einer guten Aktion den Ball zu weit vor. In der 82. Minute dann der Schock-Moment für die Bayern-Fans: Erneut war es Ante Rebic, der die Frankfurter in Führung brachte. Der Kroate war zu schnell für Hummels, Ulreich ohne Chance. Der Treffer wurde erst nach Einsatz des Videobeweises gegeben. In der Nachspielzeit kam erneut der Videoassistent zum Einsatz: Die Bayern forderten Elfmeter, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Sichtung der Bilder auf Ecke.

"Das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter." Hasan Salihamidzic, Sportdirektor FC Bayern

Dann sorgte Gacinovic für die Entscheidung, als Ulreich stürmte und sein Tor verlassen hatte. Vergeblich bangte der lange verletzte Manuel Neuer, der vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw erstmals seit acht Monaten wieder im Bayern-Kader stand, von der Bank aus in den Schlussminuten mit – ein Happy End war Heynckes und den Münchnern nicht vergönnt. Statt der Doublefeier gibt's am Sonntag "nur" die Meisterfeier. BR Sport überträgt ab 14.05 Uhr live vom Münchner Rathausbalkon.

Lewandowski stellt Finalrekord von Seeler und Müller ein

Kleine Randnotiz: Mit seinem Treffer zum 1:1 hat Lewandowski einen Finalrekord eingestellt. Der Pole hat nun ebenso wie HSV-Legende Uwe Seeler und Bayern-Ikone Gerd Müller viermal in einem Pokalendspiel getroffen. Seine ersten drei Finaltore hatte Lewandowski 2012 allerdings noch für Borussia Dortmund beim 5:2 gegen die Bayern erzielt. Das Tor im Elfmeterschießen des Endspiels vor zwei Jahren wird für diese Statistik nicht miteinbezogen. Lewandowski ist im laufenden Wettbewerb mit nun sechs Toren zudem erfolgreichster Torschütze.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, M. Hummels, Alaba - Javi Martinez - James Rodriguez, Thiago (64. Tolisso) - T. Müller (70. Coman), Lewandowski, F. Ribéry (87. S. Wagner)

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Abraham, Hasebe, C. Salcedo - da Costa, Willems - Mascarell, de Guzmán (74. M. Russ) - M. Wolf (60. Gacinovic), Rebic (89. Haller) - Boateng

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 74322

Tore: 0:1 Rebic (11.), 1:1 Lewandowski (53.), 1:2 Rebic (82.), 1:3 Gacinovic (90.+6)

Gelbe Karten: Lewandowski (2), Coman (1) / C. Salcedo (2), Hasebe (2), Willems (2)