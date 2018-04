DFB-Pokal Furioses Halbfinale des FC Bayern

Acht Tore, jede Menge Chance und am Ende ein klarer Sieg des FC Bayern - das DFB-Pokal-Halbfinale war zwar kein ganz so enges Spiel, wie erwartet, doch der 6:2-Erfolg der Münchener macht Lust auf mehr.

Trainer Jupp Heynckes setzte auf seine stärkste Elf mit Jérôme Boateng, Javier Martinez, Franck Ribery, Arjen Robben und Robert Lewandowski in der Startelf. Sein Team machte gleich von Beginn an Druck und gingen quasi mit dem ersten Angriff in Führung. Den Kopfball von Thomas Müller konnte Bayern-Torhüter Bernd Leno noch abwehren, doch keiner seiner Teamkollegen reagierte schnell genug, sodass Javi Martínez im Rückraum an den Ball kam und zum frühen 1:0 traf.

Nur sechs Minuten später nutze Lewandowski ein riesen Durcheinander in der Bayer-Abwehr zur 2:0-Führung. Ribery ließ Lars Bender locker stehen, sein Pass fand den einsam vor dem Leverkusener Tor stehenden Lewandowski, der präzise unten recht einschießen konnte.

Trotz des Doppelschlags versuchte auch Leverkusen immer wieder offensiv Akzente zu setzen. Einen Freistoß klärte die Bayern-Abwehr nicht energisch genug, so dass Bayern-Kapitän Lars Bender mit einem Kopfball aus dem 5-Meter-Raum zum 1:2 traf.

Sobald die Bayern in Ballbesitz waren, wurde es gefährlich. Wie in ihren besten Zeiten wirbelten Robben und vor allem Ribery an den Außenlinien. Doch vor dem eigenen Tor sorgte das schnelle Umschaltspiel der Gastgeber immer wieder für brenzlige Situationen, in denen immer auch wieder Torhüter Sven Ullreich gefordert war.

Nach der Pause kam Rafina für Alaba und Leverkusen kam zu den nächsten Großchancen, doch gleich zwei Mal rettete Ulreich in höchster Not und vorne traf Thomas Müller zum 3:1. Auf Handzeichen servierte Thiago ihm den Ball direkt auf den Fuß.

Müller trifft dreifach

Bender hätte es in der 60. Minute noch einmal spannend machen können, doch bei seinem Kopfball stand Kevin Volland im Abseits. Fast im Gegenzug versenkte Thiago eine Vorlage von Arjen Robben zum 4:1 und dann wurde es richtig bitter für die tapfer kämpfende Heimmannschaft, ehe wieder Müller das 5:1 markierte.

Trotzdem blieb Leverkusen offensiv gefährlich. Dem erst zur Halbzeit eingewechselten Leon Bailey gelang mit einem Freistoßtreffer immerhin noch das 2:5, ehe Thomas Müller mit seinem dritten Treffer den 6:2-Endstand herstellte.