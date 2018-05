Finaltag der Amateure SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt

BR

Schweinfurt oder Bayreuth? Im bayerischen Toto-Pokal-Finale stehen sich zwei fränkische Traditionsklubs gegenüber und kämpfen am Finaltag der Amateure um den Einzug in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals. Auf den Sieger wartet die Chance auf ein Heimspiel gegen einen Top-Bundesligisten. BR Sport überträgt die Partie zwischen der SpVgg BAyreuth und dem 1. FC Schweinfurt live am Montag, 21. Mai, ab 14.30 Uhr!