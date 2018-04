Champions League Thiago macht den Sieg perfekt

Die Abwehr der Münchner verrichtete gegen die hochmotivierten Spanier in der ersten Hälfte Schwerstarbeit. Dennoch konnte Pablo Sarabia (32.) die Gastgeber in Führung bringen. Der 1:1-Ausgleich fiel dann durch ein Eigentor von Jesús Navas (37.). In der zweiten Hälfte agierte der FC Bayern konzentrierter, auch das Passpiel funktionierte besser. Die Gastgeber verloren dagegen an Boden - mit dem 2:1 drehte dann Thiago in der 68. Minute die Partie und legte den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale. "Top Ergebnis. Alles in allem sind wir zufrieden", sagte FCB-Kapitän Thomas Müller. "Das ist ein sehr gutes Auswärtsergebnis."

Sevilla steht nicht umsonst im Viertelfinale

"Sevilla hat in der ersten Halbzeit gezeigt, dass sie nicht umsonst im Viertelfinale der Champions League stehen," sagte Jupp Heynckes. Der Bayern-Coach sprach zwar von einem verdienten Sieg, mit der ersten Hälfte war er allerdings so gar nicht zufrieden. "Wir haben eigentlich ganz gut begonnen, sehr ballsicher. Danach haben wir aber sehr viele Fehler im Aufbau gemacht, waren im Mittelfeld nicht gut organisiert. Natürlich habe ich in der Halbzeit deutliche Worte gebraucht", so der 72-Jährige.

Auch Müller räumte Fehler ein: "Es war viel Gutes dabei, aber auch Dinge, die wir nicht so gerne sehen. Irgendwann haben wir zwei, drei Fehler zuviel gemacht." Nicht zu früh jubeln wollte auch Franck Ribéry, der an beiden Toren beteiligt war. "Die zweite Halbzeit war viel besser, aber wir dürfen nicht denken, dass wir schon im Halbfinale sind", mahnte der Franzose.

Hitzige Partie

Die Bayern zu Gast beim FC Sevilla, der im Achtelfinale Manchester United aus dem Turnier gekickt hatte. Beide Teams gingen das Spiel offensiv an. In der 7. Minute dann der erste Aufreger durch die Münchner. Doch Ribérys Schuss wurde zum Eckball abgefälscht. Die Partie entwickelte sich schnell zu einem hitzigen Schlagabtausch. Ribéry kassierte Gelb für ein Foul, Joaquin Correa für eine Schwalbe im Strafraum. Bayern hatte gut begonnen, doch die Andalusier zeigten guten Tempofußball und forderten das Heynckes-Team. In der 20. Minute hatte dann Pablo Sarabia die Torchance auf dem Fuß, doch der setzte den Ball völlig frei vor Sven Ulreich neben den Kasten. Das hätte das 1:0 für Sevilla sein müssen.

Sevilla geht verdient in Führung und gleicht aus

Für Bayern zog Thiago in der 26. Minute dann aus 20 Metern einfach mal ab, allerdings landete das Leder direkt in den Armen von Tormann David Soria. Im Gegenzug musste dann Ulreich zunächst einen Hammerschuss von Sarabia abwehren. Bevor der in der 32. Minute dann doch jubeln konnte. Escudero hatte den Ball von der halblinken Seite an den Fünfmeterraum gelenkt, dort war Sarabia vor Julian Bernat am Ball - und versenkte ihn im langen Eck. Der Weckruf für die Münchner! Denn nur fünf Minuten später fiel überraschend der Ausgleich - allerdings durch ein Eigentor von Jesús Navas, der einen Ball von Ribéry abfälschte und seinen eigenen Tormann damit überwand. Kurz zuvor war James Rodriguez für Arturo Vidal ins Spiel gekommen. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Schwerstarbeit zahlt sich aus

Heynckes wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte Rafinha für Bernat ein, den die Andalusier als Schwachstelle ausgemacht hatten. Die Münchner dominierten jetzt die Partie. Doch die Spanier zeigten sich unbeeindruckt und machten ebenfalls Druck, trotz weniger Ballbesitz waren sie immer wieder brandgefährlich. Das war in der 66. Minute auch ein Angriff der Münchner. Thomas Müller flankte nach einem Gegenstoß von der rechten Seite, Javi Martinez nahm das Leder volley - doch Soria pariert vorzüglich zur Ecke. Dann klingelte es doch im Kasten. Thiago (68.) versenkte den Ball unhaltbar für Soria unter der Querlatte. In der 80. Minuten kamen die Spanier noch einmal zurück. Den Abschluss von Sandro Ramirez konnte Ulreich allerdings zur Ecke parieren. Robert Lewandowski (83.), der bis dahin blass geblieben war, schlenzte noch einen Schuss am langen Eck vorbei. Der FC Bayern konnte nach einem 0:1-Rückstand am Ende doch noch einen verdienten Sieg feiern.