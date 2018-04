Zinédine Zidane Vom schüchternen Jungen zur Legende

Wenige sehr erfolgreiche Fußballer schaffen den Sprung und werden sehr erfolgreiche Trainer. Zinédine Zidane gehört dazu. Mit Real Madrid will er die Bayern im Halbfinale schlagen und den Titel in der Champions League verteidigen.

Drei Mal war er Weltfußballer, gewann die Champions League und wurde Weltmeister - Zinédine Zidane war einer der ganz großen Fußballer. Jetzt könnte er sich als Trainer mit dem Champions-League-Triple ein Denkmal setzten. Dabei hatte er selbst von solch einer Karriere nicht zu träumen gewagt.

Als Kind schüchtern - auf dem Platz überragend

Schon als Kind dachte er: Fußballprofi - das schaff ich nie: "Ich habe die Spieler immer im Fernsehen bewundert."

"Ich bin einfach schüchtern", sagt der Sohn algerischer Einwanderer, der bis heute nicht gern in der Öffentlichkeit steht. Inzwischen hat er sich an das Interesse rund um seine Person gewöhnt und wartet auch mal mit markigen Sprüchen auf: "Wir sind in Form. Und wir werden unseren Titel bis zum Tod verteidigen", sagte der Real-Trainer vor dem Halbfinale gegen die Bayern.

Der Höhepunkt von Zidanes Karriere als Spieler: Der Weltmeistertitel 1998.

In Frankreich wurde er 1998 zum Nationalliebling. Im Finale der Heim-WM 1998 erzielte "Zizou" zwei der drei Treffer beim 3:1-Finalsieg gegen Brasilien. Unrühmlicher Karriere-Höhepunkt war seine Kopfnuß im WM-Finale von Berlin. Der Italiener Marco Materazzi hatte ihn lange provoziert. 2006 beendete Zidane seine aktive Karriere bei Real Madrid, und genau dort begann er sieben Jahre später seine Trainerkarriere bei der Reserve von Real Madrid. Als Nachfolger des erfolglosen Rafael Benítez brachte er dann die erste Mannschaft von Real wieder ganz nach oben.

Die Fußballleidenschaft hat er an seine vier Söhne weitergegeben, die alle Fußballer sind. Und einen Traum hat auch ein Zinédine Zidane noch: Er möchte gern französischer Nationaltrainer werden.