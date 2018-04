Internationale Pressestimmen "Real ist unzerbrechlich, Bayern braucht Heldentat"

"Real ist unzerbrechlich. Tore von Marcelo und Asensio und sonst wenig. Ohne gut zu spielen, überlebte Real das Tor von Kimmich. Real überstand den wütenden Angriffen der Bayern. Auch so gewinnt Real Madrid. Bale und Benzema auf der Bank, das Ende einer Ära. Lewandowski erwischte keinen guten Tag. Sehr gutes Resultat von Real, sonst gibt es kaum was zu beschönigen. Ribéry ist zehn Jahre jünger geworden. Er zeigte sich frech, hartnäckig und schnell. Beeindruckend die offensive Ausrichtung von Heynckes von Beginn an. Der schwere Patzer von Rafinha bringt Bayern in die Bredouille. Trotzdem: Es bleibt spannend, und im Rückspiel ist noch alles möglich."