Champions League FC Bayern ohne Robben nach Madrid

Der frühere Real-Profi Robben wird nach übereinstimmenden Medienberichten nicht rechtzeitig fit sein und daher am Montag in München bleiben. Der niederländische Rechtsaußen hatte im Hinspiel (1:2) am vergangenen Mittwoch eine Adduktorenverletzung erlitten.

Ohnehin müssen die Bayern auf Innenverteidiger Jerome Boateng verzichten, den ebenfalls eine Adduktorenverletzung außer Gefecht setzt. Außerdem fehlen Kapitän Manuel Neuer sowie Kingsley Coman und Arturo Vidal.

Alaba mit Startelfchancen

Dafür sind die zuletzt angeschlagenen David Alaba und Javi Martinez wieder fit und in Madrid dabei. Das Duo stand am Sonntag beim Mannschaftstraining wieder mit seinen Kollegen auf dem Platz. Alaba, der im Hinspiel (1:2) wegen Rückenproblemen gefehlt hatte, sieht sich "auf einem guten Weg bis zum Spiel am Dienstag". Er werde weiterhin "alles geben, dass dieser Weg so weitergeht", sagte er dem vereinseigenen TV-Kanal

Wie der Österreicher bestritt Martinez, am vergangenen Mittwoch wegen einer Schädelprellung ausgewechselt, die Einheit komplett. Arjen Robben (muskuläre Probleme) arbeitete dagegen im Leistungszentrum.