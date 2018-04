Champions League Heynckes traut seiner Elf alles zu

Bei der Abschluss-Pressekonferenz vor dem großen Spiel am Dienstag (Anstoß: 20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge) gab sich Heynckes sehr aufgeräumt und zuversichtlich. "Ich denke, wir können ein unbequemer Gegner sein. Und ich weiß: Meine Mannschaft kann in solchen Spielen über sich hinauswachsen. Wir werden jedenfalls alles versuchen."

Heynckes hofft auf Effizienz und gute Balance

Auf Details der Aufstellung wollte der 72-Jährige erwartungsgemäß nicht eingehen. Allerdings sagte er etwas zur Einstellung und zur taktischen Ausrichtung seiner Bayern: "In der Liga haben wir 88 Treffer erzielt. Auch im Pokal und in der Champions League waren wir immer für Tore gut. Ich hoffe, dass wir morgen die Effizienz haben, die uns sonst auszeichnet." Eine Doppelspitze mit Robert Lewandowski und Sandro Wagner werde er aber nicht aufbieten.

Wichtig, um gegen Real zu bestehen, sei eine gute Balance zwischen Angriff und Defensive. Dabei baue er aber aber auf seine Spieler, zu denen er großes Vertrauen habe: "In soclehn großen Spielen zeichnen sich große Spieler aus, die dann auch wissen, wann sie das Spiel mal beruhigen oder wieder Gas geben müssen."

Müller: "Es kann ein heißes Spiel werden"

Zuvor hatte Thomas Müller ins selbe Horn gestoßen: "Wir müssen unsere Torchancen einfach nutzen, müssen gierig sein, Tore zu erzielen und dahin gehen, wo es wehtut." Standardsituationen sieht der Stürmer ebenfalls als gute Möglichkeit: "Da müssen wir auch mal Kapital draus schlagen. Dann kann es heißes Spiel werden."

James will einfach "ein großes Spiel machen"

Hofft auf ein großes Spiel: James Rodriguez

Sein Kollege James sagte, er werde bei seiner Rückkehr ins Bernabeu-Stadion "alles tun, um Bayern zu helfen, ins Finale zu kommen". Dass er gegen Real-Trainer Zinedine Zidane möglicherweise besonders motiviert sei, wies James zurück: "Nein. Ich habe persönlich überhaupt nichts gegen Zinédine Zidane. Es ist nicht so, dass ich gegen ihn gewinnen will - ich will ein großes Spiel für Bayern machen und ein großes Finale erreichen."

Bei einem möglichen Torerfolg gegen seinen Ex-Klub wolle er aber nicht jubeln. "Mein Herz war drei Jahre hier. Es waren drei einzigartige Jahre mit vielen Titeln. Ich habe Respekt vor den Fans und dem Klub. Ich war glücklich hier", sagte der Kolumbianer .