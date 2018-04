Champions-League-Viertelfinale Zu 100 Prozent alles geben

"Wir haben es jetzt mit einem Gegner zu tun, der seit vielen Jahren international große Erfolge in der EuropaLeague gefeiert hat", warnt dagegen Uli Hoeneß vor dem vermeintlichen "Glückslos" Sevilla. Bei Hoeneß weckt der anstehende Auftritt in der Königsklasse unangenehme Erinnerungen. In den vergangenen vier Jahren war der Rekordmeister immer gegen eine Mannschaft aus Spanien ausgeschieden. Auch deshalb ist Hoeneß vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr) gegen Sevilla nicht entspannt: "Wenn man unsere Statistik gegen spanische Mannschaften anschaut, wissen wir, was wir zu erwarten haben."

Den letzten Sieg in Spanien bejubelten die Bayern 2013 unter Trainer Jupp Heynckes - wenige Wochen nach dem Sieg in Barcelona feierte man den Triumph in der Champions League. Heynckes zeigt sich vielleicht deshalb von der Statistik unbeeindruckt: Denn was "in den letzten vier Jahren geschehen ist, ist für mich Vergangenheit. Und nicht relevant", so der 72-Jährige, der auf seine Erfahrung setzt. "Der FC Bayern kennt solche Spiele zur Genüge. Uns kann nichts mehr erschüttern." Für die Mannschaft stellt er jedoch klar: "Man kann nie in ein Spiel gehen und sagen, wir sind mit einem Unentschieden zufrieden."

"Sevilla ist ein gefährlicher Gegner. Wir müssen zu 100 Prozent alles geben. Uns erwartet ein großartiges Spiel, gegen eine großartige Mannschaft" Javi Martinez

Boateng will den Gegner nicht unterschätzen

Nach dem 6:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Dortmund will man sich von der schwarzen Spanien-Serie nicht einschüchtern lassen. "Klar haben wir ein positives Gefühl nach dem Wochenende", sagt Jérôme Boateng. Aber, die Champions League ist ein anderer Wettbewerb, und "wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die sehr heimstark ist. Da müssen wir eine gute Leistung abrufen." Schließlich wollen die Bayern eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel mitnehmen.

"Dass wir das Halbfinale erreichen wollen, ist glaube ich jedem klar" Jérôme Boateng

Dem Erwartungsruck gerecht werden

Entsprechend motiviert zeigt sich auch Thomas Müller: "Jetzt beginnen die Wochen, für die man die ganzen Vorbereitungen absolviert, im April geht es um alles", sagt der 28-Jährige, der allerdings auch vor dem fünfmaligen Sieger in UEFA-Cup und EuropaLeague warnt. "Natürlich stand der Name FC Sevilla noch nicht so oft im Champions-League-Viertelfinale und deswegen ist der Name des FC Bayern da natürlich etwas klangvoller und der Erwartungsdruck ist da vielleicht auch vorhanden. Dem wollen wir gerecht werden."

Zwei gute Spiele abliefern

Das erwartet Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge auch von seinem Staresemble: "Wir wissen, was die können und dementsprechend konzentriert geht die Mannschaft da morgen hin. Das ist ein Ziel von uns, da weiterzukommen und dieses Ziel werden wir konzentriert verfolgen", so der Vorstandschef. "Das wird ein sehr sehr schweres Spiel und wir werden morgen und nächste Woche Mittwoch zwei gute Spiele brauchen, um ins Halbfinale einzuziehen."

Sevilla will weiter Geschichte schreiben

Das will allerdings Sevillas Trainer verhindern: "Wir haben bereits Geschichte geschrieben, aber damit sind wir nicht zufrieden", kündigte Vincenzo Montella an. "Wenn du in der Lage bist, den Bayern-Sturm zu stoppen, hast du mehr Chancen", analysiert der Coach. "Die Bayern erspielen sich sehr viele Torchancen und erzielen viele Treffer. Wir müssen darauf aus sein, das zu verhindern."