FC Bayern München Niklas Süle - der neue Ronaldo-Schreck?

Im Sommer des vergangenen Jahres kam Süle von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern. Bei den Sinsheimern reifte er vom Nachwuchsakteur zum erfolgreichen Teilnehmer der Olympiaauswahl und zum A-Nationalspieler. Im Halbfinalhinspiel der Champions League gegen Real Madrid bestand er seine Feuertaufe, als er für den Verletzten Jerome Boateng eingewechselt wurde. Jetzt soll der 22-Jährige im Rückspiel gemeinsam mit seinem Nebenmann Mats Hummels erneut den Goalgetter Cristiano Ronaldo stoppen - den Superstar mit der "wahnsinnigen Körpersprache", wie Süle selbst sagt. Nicht unmöglich, schließlich haben die Münchner "ihn im Hinspiel gut im Griff gehabt", wie der Shootingstar erzählt.

Mit "gutem Gefühl" nach Madrid zum "Heldentod"

"Für solche Momente bin ich da", beteuert Süle vor der Partie in Madrid. "Wir versuchen, das irgendwie noch zu schaffen", sagte er voller Selbstbewusstsein. "Wir haben eine Ausgangssituation, die schwierig ist, aber die wir uns absolut zutrauen. Wir gehen mit einem guten Gefühl nach Madrid und wollen dort gewinnen", lautet die deutliche Kampfansage. "Wenn ich mir die Entwicklung von Niklas Süle anschaue, dann ist das erstklassig", lobt auch Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Jetzt soll der 22-Jährige mit seinen Mannschaftskollegen also "den Heldentod ausleben", wie sein Chef sagt. "Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir ins Finale einziehen", sagt der Abwehrspieler.

Olympia-Silber, Confedcup-Sieger, Deutscher Meister

Erstmals international in den Fokus rückte Süle beim olympischen Fußballturnier 2016. Zwar unterlag die DFB-Auswahl mit 5:6 im Elfmeterschießen im Finale Brasilien, doch an dem Verteidiger lag es nicht. Der Defensivakteur hatte seinen Elfer verwandelt. Sein Debüt in Joachim Löws Team feierte der in gebürtige Frankfurter am 31. August 2016 gegen Finnland. Beim Gewinn des Confed-Titels im letzten Jahr in Russland hatte er mit vier Einsätzen großen Anteil am Erfolg. Diese Saison holte der Abwehrspieler seine erste Deutsche Meisterschaft.