FC Bayern München Endstation Champions-League-Halbfinale?

Der FC Bayern und seine Fans fiebern dem Halbfinal-Rückspiel in Madrid entgegen. Nach der 1:2-Hinspielniederlage gegen Real droht dem deutschen Meister erneut das vorzeitige Aus in der Champions League. Ist das Halbfinale Endstation für den FCB?

Für die Bayern war es die erste Heimniederlage seit einem Jahr (DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund), für Heynckes die erste in der Königsklasse seit dem Achtelfinal-Rückspiel 2013 gegen den FC Arsenal (0:2). "Es war ein kurioses Spiel. Wir haben Madrid zwei Tore geschenkt und eine Fülle von richtig guten Torchancen nicht genutzt", sagte der 72-Jährige.

Statistik spricht gegen den FC Bayern

Die Statistik spricht nicht gerade für den FC Bayern: Erst einmal in der Champions-League-Historie konnte ein Team im Halbfinale eine Heimniederlage im Rückspiel noch drehen. 1996 hatte Ajax Amsterdam mit Trainer Louis van Gaal zuhause gegen Panathinaikos Athen 0:1 verloren, in Griechenland dann aber 3:0 gewonnen. Damit droht den Bayern das vierte Halbfinal-Aus in den letzten fünf Jahren.

49 Prozent glauben nicht an ein Weiterkommen

Mit dementsprechend verhaltenem Optimismus fliegt der FCB nach Madrid. Karl-Heinz Rummenigge ist schon ganz aufgeregt. "Wir fiebern dem Rückspiel entgegen, bei der besten Mannschaft der Welt, die die Champions League seit 2014 dreimal gewonnen hat", sagt der Vorstandvorsitzende von Bayern München vor dem Spiel des Jahres. Real Madrid, ergänzt er, "ist zweifellos die Benchmark im Weltfußball".

Viele Fußball-Fans glauben, dass der FC Bayern das Rückspiel im Bernabéu-Stadion nicht packen wird. In einer Umfrage der Bayern-1-Sendung "Heute im Stadion" geben 49 Prozent an, dass der FC Bayern im Halbfinale gegen Real Madrid rausfliegt.

"Theoretisch ist immer alles möglich. Praktisch muss man aber sagen, dass die Bayern gegen spanische Mannschaften nicht wirklich mithalten können – und das schon seit Jahren. Die Bilanz gegen Madrid im Speziellen ist einfach traurig, da war selbst der BVB deutlich erfolgreicher (...)" User Johann

"Wer seine Chancen nicht nutzt im Hinspiel, klammert sich an jeden Strohhalm. Aber das mit dem Triple wird wohl heuer nichts. Real hat in München eigentlich ohne Ronaldo aus wenig einen Sieg geholt. Das Rückspiel werden die Spanier ernster nehmen, als das Spiel im Viertelfinale, wo sie ja nach dem Hinspiel eigentlich schon durch waren. Also raus gegen Real, so wie immer in den letzten Jahren." User Christian

"Wenn sich der FC Bayern die unbedingt notwendigen Sparringspartner der Bundesliga durch diese völlig bescheuerte Wegkaufpolitik vom Hals schafft und die deutsche Meisterschaft dadurch zum Spaziergang wird, dann darf man sich in der Champions League nicht wundern. Da geht´s eben anders zur Sache und deren Qualität ist man dann halt nicht gewohnt. Klar gibt´s immer eine Chance, aber die ist ziemlich dünn..." User Wanda

FCB plant Sturz der Königlichen

Der FC Bayern will seine Kritiker Lügenstrafen und plant den Sturz der Königlichen. Rummenigge fordert "die beste Leistung der Saison." Der 1. Mai 2018 "wird für uns garantiert der Tag der Arbeit - und dann hoffentlich ein Mai-Feiertag", ergänzte er. Hoffnung auf das Weiterkommen macht den Münchnern, dass Real im Viertelfinal-Rückspiel zu Hause gegen Juventus Turin (1:3) bis in die Nachspielzeit 0:3 zurücklag. Bei der "Heute-im-Stadion"-Umfrage glauben immerhin 39 Prozent an ein Weiterkommen des deutschen Rekordmeisters.

"Heynckes wird es mit seiner Mannschaft schon schaffen. Die werden auf den Punkt topfit und optimal eingestellt sein. Bayern wird ein großartiges Spiel liefern und erhobenen Hauptes und mit breiter Brust Madrid verlassen. Heynckes wird Geschichte schreiben." User Stephen

"Wunder gibt es immer wieder, das ist das schöne am Fußball. Auch wenn es jetzt unwahrscheinlich erscheint, ist ein Sieg in Madrid nicht ausgeschlossen. Für die Bayern würde ja schon ein 3:1 in Madrid reichen, wie es kürzlich Juventus Turin erreicht hat. Auch Real Madrid kocht nur mit Wasser." User Helmut