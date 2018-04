Halbfinal-Hinspiel FC Bayern kassiert 1:2-Niederlage gegen Real

Obwohl die Münchner den Ausfall der beiden Routiniers Arjen Robben und Jérôme Boateng durch die heraufbeschworene Teamleistung ausglichen, wurden diese Bemühungen nicht belohnt. Wie aus dem Nichts war Real Madrid nach der 1:0-Führung des deutschen Rekordmeisters der Ausgleichstreffer gelungen. Und obwohl der gefürchtete Superstar Cristiano Ronaldo alles andere als einen Glanztag hatte, mussten die Münchner auch noch den Gegentreffer zum 1:2 durch Marco Asensio hinnehmen.

"Insgesamt muss ich sagen war es ein kurioses Spiel. Wir haben Madrid zwei Tore geschenkt. Unsere Chancen haben wir nicht genutzt. Da braucht man sich nicht wundern, dass man verliert." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Führung, zwei Ausfälle und der Ausgleichstreffer

Eigentlich hatten die Münchner einen Blitzauftakt gezeigt: Nach 24 Sekunden eroberte James Rodriguez den Ball, Robert Lewandowski legte aber zu ungenau auf Thomas Müller ab. Bereits in der achten Minute musste allerdings Robben ausgewechselt werden. Der Niederländer hatte sich bei einem Flankenversuch am linken Oberschenkel verletzt. Für ihn kam Thiago, Kapitän Thomas Müller rückte mehr auf den rechten Flügel. Ausgerechnet als die Königlichen stärker wurden, saß der erste Münchner Angriff nach längerer Zeit: Joshua Kimmich donnerte die Kugel (28.) nach einem hervorragend ausgespielten Konter in den Kasten der Spanier.

"So viele Riesenchancen hatten wir nicht mal gegen Hannover letzte Woche. Real hat 2:1 auswärts gewonnen, da sind sie jetzt leicht favorisiert, aber wir werden alles reinhauen." Münchens Torschütze Joshua Kimmich

Lange konnte sich Heynckes aber nicht darüber freuen: Boateng griff sich nach einem Duell mit Toni Kroos an den Oberschenkel und humpelte vom Spielfeld. Der 72-Jährige ersetzte den zweiten ausgefallenen Routinier seiner Mannschaft (34.) durch Niklas Süle. Lewandowski und Hummels hatten fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff noch eine gute Einschussmöglichkeit. Doch in der Phase mit einem deutlichen Chancenplus der Hausherren fiel eine Minute vor dem Pausenpfiff (44.) der Ausgleichstreffer durch Marcelo.

Aussetzer führt zum 1:2

Nach der Halbzeitpause griff sich auch noch Thomas Müller an den Oberschenkel, der Nationalspieler konnte aber weitermachen. In der 51. Minute war er bei der nächsten Münchner Chance wieder voll da. Nach einem schönen Sololauf von Ribéry mussten Varane und Ramos den Ball gemeinsam vor dem Münchner Offensivmann weggrätschen.

"Wir hätten aus dem Spiel ein viel besseres Ergebnis holen müssen. Wir waren zu naiv." Münchens Kapitän Thomas Müller

Als die Münchner sich halbwegs vom Ausgleichstreffer zu erholen schienen, leistete sich Rafinha einen kapitalen Aussetzer. Dieser führte zu einem mustergültigen Konter durch Vasquez und Marco Asensios Treffer zum 2:1 (57.). Müller (67.) hatte die große Möglichkeit zum Ausgleichstreffer, dabei trat er aber im Fünfer am Ball vorbei. In der 71. Minute war Ronaldo erstmals zu sehen: Aber nur, weil er nicht einsehen wollte, dass er den Ball bei seinem Torschuss mit der Hand angenommen hatte. Mehr brauchte er aber auch nicht zu zeigen, seinem Mannschaftskollegen brachten den 2:1-Sieg über die Zeit.

Bayern München - Real Madrid 1:2 (1:1)

München: Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng (34. Süle), Hummels, Rafinha - Martinez (75. Tolisso) - Thomas Müller, Rodriguez - Robben (8. Thiago), Ribery - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Madrid: Navas - Carvajal (67. Benzema), Varane, Ramos, Marcelo - Casemiro (83. Kovacic) - Modric, Kroos - Lucas Vazquez, Ronaldo, Isco (46. Asensio). - Trainer: Zidan



Tore: 1:0 Kimmich (28.), 1:1 Marcelo (44.), 1:2 Asensio (57.)

Gelbe Karten: Ribery (3), Thiago (2) - Casemiro

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 70.000 (ausverkauft)