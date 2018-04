Champions League Guardiola braucht gegen Klopp ein Wunder

Wenn Pep Guardiola über Jürgen Klopp spricht, fallen meist große Worte. Der Deutsche sei ein "Taktik-Meister", ein "echter Fuchs", sagt der Katalane, der weiß, wovon er spricht: Gegen keinen anderen Trainer hat Guardiola so oft verloren wie gegen Klopp. Beim Wiedersehen in der Champions League muss nicht nur deswegen ein kleines Wunder her, wenn Guardiola mit seiner Millionen-Elf von Manchester City doch noch das Halbfinale erreichen will.

Nach dem deftigen 0:3 im Hinspiel braucht City drei Tore, um zumindest die Verlängerung zu erreichen. Wie das geht, wissen die Blues immerhin. Im September schickte City die Klopp-Elf in der Premier League mit 5:0 nach Hause. Liverpool hat erstmals seit zehn Jahren wieder die Chance ins Halbfinale einzuziehen. Damals hatte "Pool" ebenfalls in einem rein englischen Duell den FC Arsenal ausgeschaltet. Aber: Klopp bangt noch um seinen angeschlagenen Stürmerstar Mohamed Salah.

"Im Fußball kann alles passieren. Es sind noch 90 Minuten zu spielen. Wir müssen aufstehen, zurückkommen - und gewinnen" Pep Guardiola

AS Rom beschwört gegen Barcelona das Wunder

Der FC Barcelona geht mit einem beruhigenden 4:1-Sieg in das Rückspiel gegen Rom. Die Italiener klammern sich vor diesem scheinbar aussichtslosen Duell an Durchhalteparolen. "Wir müssen daran glauben und auf das Wunder hoffen. Wenn wir das nicht tun, kommen wir nirgendwo hin", sagte Coach Eusebio Di Francesco.