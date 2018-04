FC Bayern München Volle Konzentration gegen Sevilla

"Es ist das Allerhöchste" für Arjen Robben, und trotz seiner langjährigen Erfahrung kribbelt es in solchen Spielen auch beim 34-jährigen Routinier ganz besonders. "Ich liebe diese Spiele! Bei mir kommt die positive Energie dann raus", erklärte der Niederländer vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Sevilla (B5 aktuell überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live in voller Länge!).

Sevilla: ManU bekam Auswärtsstärke zu spüren

Der 2:1-Sieg im Hinspiel ist eine sehr gute Ausgangsposition, doch nur wenn sein Team die eigene Leistung bringt und das Spiel in der heimischen Arena kontrolliert. "Die haben ein super Spiel in Machester gemacht", warnt Robben. Der Rekordsieger der Europa League blieb in der Vorrunde gegen Liverpool (3:3/2:2) unbesiegt und schaltete im Achtelfinale Manchester United mit einem 2:1 im Old Trafford aus.

Sevilla-Präsident Jose Castro hat die Hoffnung auf ein Weiterkommen gegen die Bayern noch nicht aufgegeben. "Wenn die Bayern der Favorit waren, so sind sie jetzt noch größerer Favorit. Aber man sollte uns nicht totsagen. Wir haben eine Chance", sagte der Klubchef. "Wir glauben fest an die Aufholjagd", sagte Torwart David Soria: "Wir brauchen Geduld und Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor."

"Ich persönlich mache keine Unterschiede zwischen Meisterschaft, Pokal oder Champions League. Aber es motiviert natürlich trotzdem. Es ist ein Wettbewerb, der nicht alltäglich ist." Jupp Heynckes

Heynckes fordert Dominanz und Spielkontrolle

Trainer Jupp Heynckes fordert von seiner Mannschaft einen dominanten Auftritt. "Man muss zeigen, dass man weiterkommen will", sagte der Bayern-Trainer auf der Abschlusspressekonferenz. Den Gegner erwartet "Mister Finale" stürmisch, "die werden alles noch mal reinlegen."

Die zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und David Alaba waren beim Abschlusstraining zwar dabei, zumindest Alaba wird aber fehlen, da er in den vergangenen Tagen aufgrund von Rückenproblemen nicht trainieren konnte. Dazu fehlt neben den Langzeitverletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman auch Arturo Vidal. Den Chilenen plagt seit dem Hinspiel eine Kapselreizung im Knie.

Gelingt den Münchenern der Einzug in das Halbfinale der Champions League wäre das für Arjen Robben ein ganz wichtiger und großer Schritt: "Dann wird es wirklich interessant".