Cristiano Ronaldo Torgarant und "Bayern-Fresser"

Die Zeiten, in denen der FC Bayern in Spanien als "Schwarze Bestie" gefürchtet war, sind nach zuletzt fünf Siegen für Real Madrid vorbei. Vor allem dank Cristiano Ronaldo, der gegen die Bayern besonders gerne trifft.

Der Portugiese ist mit 120 Treffern der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der Champions League. In der vergangenen Saison schoss er die Münchner mit fünf der sechs Real-Tore fast im Alleingang aus dem Wettbewerb. In den jüngsten drei Duellen traf er insgesamt siebenmal, neun Tore in sechs Spielen sind es insgesamt - das macht ein Tor alle 65 Minuten. Die spanische Presse nennt ihn den "Bayern-Fresser".

Respekt, aber keine Angst

Ronaldo ist Reals Mann für die wichtigen Tore: Seit 2011 hat er in der Königsklasse ab dem Viertelfinale 30 Treffer erzielt. Mit 33 Jahren ist CR7 - mal wieder - in der Form seines Lebens. Doch auch das bringt Bayern-Trainer Jupp Heynckes nicht aus der Ruhe aber. Die Frage, wer Ronaldo stoppte kann, stellt sich für ihn nicht. "Ich respektiere Cristiano Ronaldo, aber, aber wir haben mit Robert Lewandowski einen Stürmer, der schon 39 Pflichtspieltore in dieser Saison erzielt hat und ich könnte da genau so fragen: Wer stoppt Lewandowski?"