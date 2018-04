Champions League München vs. Madrid BR-Fußballexperte Hitzlsperger setzt auf den FC Bayern

Der FC Bayern gegen den zuletzt zweifachen Champions-League-Sieger Real - München oder Madrid, wer setzt sich in zwei Spielen durch? BR-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger im Interview über die Stärken beider Teams, wie man Ronaldo stoppen kann - und wer am Ende ins Finale einzieht.

"Um Real zu schlagen, brauchen wir zwei großartige Spiele", sagte jüngst FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit Blick auf die bevorstehenden Champions-League-Duelle gegen Madrid: "Aber wenn einer Real schlagen kann, dann ist es der FC Bayern." Nach einer ungefährdeteten 3:0-Generalprobe bei Hannover 96, wo Trainer Jupp Heynckes zahlreiche seiner Topstars sogar schonen konnte, ist die breite Brust beim deutsche Rekordmeister noch ein bisschen weiter gewachsen.

Robben: "Die Spiele, bei denen man dabei sein will"

Arjen Robben im Spiel gegen Hannover

"Wir sind bereit", sagte Arjen Robben nach dem Bundesliga-Match: "Wir sind top in Form, es hat sich heute keiner verletzt, jetzt freuen wir uns auf Mittwoch". Um 20.45 Uhr (live auf B5 aktuell) erwartet Bayern die Spanier zum Hinspiel. "Das sind die Spiele, bei denen man als Fußballer dabei sein will und auf die man sich freut", sagte Robben. Auch Verteidiger Süle blickt optimistsich auf den Mittwochabend: "Jetzt kommen die großen Spiele, wo es als Fußballer wirklich Spaß macht, wofür ich auch zum FC Bayern gekommen bin. Dass ich so etwas in meiner ersten Saison hier erleben darf, ist ein Riesending und ich hoffe, dass wir da erfolgreich sein werden."

BR-Fußballexperte Hitzlsperger glaubt an Bayern-Erfolg

BR-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger

BR-Fußballexperte Thomas Hitzlsperger denkt im Interview mit BR Sport ebenfalls, dass die Bayern "in der Lage sind, sich in zwei Spielen durchzusetzen." Er wäre allerdings "nicht überrascht, wenn viele Tore fallen. Beide Mannschaften mögen das Offensivspiel, also am Ende vielleicht ein 6:5 für die Bayern über zwei Spiele."

Hitzlsperger über die aktuelle Form des FC Bayern

"Ich habe die Bayern gesehen im Halbfinale des DFB-Pokal. Was sie da gespielt haben - trotz der Gegenwehr von Bayer Leverkusen. Nichts scheint sie aus der Ruhe bringen zu können. Ich war da schwer begeistert. Deswegen glaube ich, gegen Real haben sie sehr, sehr gute Chancen ... sie spielen so überragend, die Stimmung ist so gut, alle loben natürlich den Teamgeist, was Jupp Heynckes mit der Mannschaft gemacht hat ... rein fußballerisch finde ich, die Mannschaft kann sich gar nicht verbessern."

... über die Stärken von Real Madrid

"Die ganze Mannschaft ist stark. Klar redet man zuerst von Cristiano Ronaldo, weil er ein außergewöhnlicher Spieler ist. Aber er hat noch zehn Mannschaftskollegen, die ähnlich gut sind. Man kann sich nicht auf einen Spieler konzentrieren. Wenn man's nur bei Ronaldo macht, dann taucht ein anderer auf, der das Spiel entscheiden kann. Die Mannschaft ist ausgeglichen und hat individuelle Qualität wie kaum ein anderer Klub."

Wie kann der FC Bayern Madrid überhaupt stoppen?

"Das Schöne bei beiden Mannschaft ist, dass das Taktische gar nicht so im Vordergrund steht. Wenn mir die beiden Mannschaften einfallen, denke ich nicht an Taktik, sondern ich denke an überragende Einzelspieler. Und dieses 'sich immer anpassen an eine Spielsituation' haben sie drauf. Deswegen ist es schwer, vorherzusehen, was sie machen. Sie reagieren immer wieder - und das sehr, sehr gut. Das zeichnet beide Mannschaften aus."