2:2 im Halbfinal-Krimi Unglückliche Bayern scheitern erneut in Madrid

Es war ein hochklassiges, ein irres Halbfinale im ausverkauften Bernabeu-Stadion, über das mit Sicherheit noch viel gesprochen wird. Denn die Bayern hatten die Königlichen am Rande einer Niederlage. Erst ein Torgeschenk nach dem Doppel-Blackout von Corentin Tolisso und Sven Ulreich unmittelbar nach der Pause brachte Real den entscheidenden Vorteil. Die Mannschaft von Jupp Heynckes versuchte alles, um die Partie noch zu drehen. James erzielte auch noch das 2:2, aber zu mehr reichte es nicht. Die Bayern sind raus - der Titelverteidiger steht erneut im Finale der Champions League, wo Real am 26. Mai entweder auf den FC Liverpool oder den AS Rom trifft.

"Es tut extrem weh. Dabei hatten wir so viele Situationen, in denen es bei Real gebrannt hat. Wir haben einfach ein Tor zu wenig geschossen." Mats Hummels

Die Bayern brauchten nach dem 1:2 im Hinspiel mindestens zwei Tore - und so legten sie gleich los. Kein Abtasten, kein Beschnuppern, sofort Vollgas! Damit hatte Real wohl nicht gerechnet, denn die Abwehr war zunächst unsortiert. Sergio Ramos konnte eine Müller-Flanke nicht verarbeiten, Joshua Kimmich war zur Stelle - das 0:1 schon in der 3. Spielminute.

1:1 - Benzema schlägt zurück

Doppel-Torschütze Karim Benzema

Madrid schüttelte sich kurz und schlug bereits acht Minuten später zurück: Marcelo auf links legte den Ball an Kimmich vorbei. Seine Flanke erreichte Benzema, der sich von seinem Gegenspieler weggeschlichen hatte und so unbedrängt zum 1:1 einköpfen konnte. David Alaba hatte da nicht aufgepasst und den Franzosen aus den Augen verloren.

Wow, was für eine Anfangsphase. Und nun entwickelte sich ein technisch ansehnliche Partie mit offenem Visier und Torszenen auf beiden Seiten. Für die mutigen, sehr offensiven Bayern hatten Robert Lewandowski und James in der 34. Minute die beste (Doppel-)Chance. Nach grandioser Vorarbeit von Mats Hummels scheiterte erst der Pole an Keeper Keylor Navas, dann im Nachsetzen James, der den Ball aus zwei Metern übers Tor zimmerte. Für Real war es Cristiano Ronaldo in seinem 100. Champions-League-Spiel für die Königlichen, der die beste Möglichkeit hatte. Seinen Schuss in der 39. Minute kratzte Bayern-Keeper Sven Ulreich aber aus dem Eck.

"Ich denke, dass meine Mannschaft heute ein überragendes Spiel gemacht hat. Auf dem hohen Niveau darf man aber nicht solche Fehler machen wie wir heute nach der Pause." Jupp Heynckes

Ulreich erlebt Albtraum - Doppel-Blackout nach der Pause

Blieb erneut ohne Tor: Robert Lewandowski (r.)

So eine tolle Halbzeit, gerade auch von den Münchnern, die kurz vor der Pause noch einen Handelfmeter forderten. Umso unverständlicher der Doppel-Blackout von Tolisso und Ulreich 20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff: Erst passte der Franzose unmotiviert und unnötig riskant zu Ulreich zurück. Der überlegte wohl einen Moment, ob er den Ball wegdreschen oder aufnehmen sollte - in dem Moment war ihm die Kugel schon durchgerutscht. Benzema sagte "danke" und schob zum 2:1 für Real ein.

Offener Schlagabtausch - James sorgt für Hoffnung

Ein unfassbarer Fehler in so einem Spiel. Aber die Bayern ließen sich nichts anmerken und warfen nun erst recht alles nach vorne. Alabas 18-Meter-Schuss hätte das 2:2 sein können - Navas war jedoch mit einem Superreflex zur Stelle. Auf der anderen Seite musste Ronaldo in der 54. Minute das 3:1 machen, zielte aber zu hoch. Und es brannte weiter lichterloh vor beiden Toren. 3:3, 4:4 - hier wäre zu diesem Zeitpunkt noch ein ganz anderes Ergebnis möglich gewesen. Modric (53.), Hummels und Süle (60.) vergaben beste Chancen.

Markierte noch das 2:2: James Rodriguez

Der Ex-Madrilene James war es dann, der noch einmal die Hoffnung zurückbrachte: Nach Vorarbeit von Süle probierte es der Kolumbianer erst mit links, um dann den Abpraller mit rechts zu versenken. 2:2 - wieder fehlte den Bayern nur ein Tor zum Weiterkommen. Tolisso (74.) und James (75.) waren ganz nah dran, scheiterte aber an Navas oder der vielbeinigen Real-Abwehr. Die Schlussphase dann dramatisch: Die Bayern hatten noch zwei, drei Riesenchancen, das dritte Tor zu erzielen. Doch es sollte einfach nicht sein.

"Bayern hat wirklich alles reingelegt. Es ist hart für sie. Wir sind für unseren unglaublichen Einsatz belohnt worden und haben uns das Finale verdient." Real-Kapitän Sergio Ramos

Müller: "Wieder ein Tor weggeschenkt"

"Es ist genau das eingetreten, was wir vor dem Spiel gesagt haben. Wir waren klarer als in München, haben besser gespielt als in München. Aber wir schenken ein Tor einfach weg, das darf in so einem Halbfinale nicht passieren", analysierte ein enttäuschter Thomas Müller nach der Partie. "Es hat uns auch das Quäntchen Glück gefehlt, aber der Torwart hat auch ein Superspiel gemacht."

Real Madrid - FC Bayern München 2:2 (1:1)

Madrid: Navas - Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Kovacic (73. Casemiro), Kroos - Modric, Asensio (88. Nacho) - Benzema (72. Bale), Ronaldo. - Trainer: Zidane

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Hummels, Süle, Alaba - Tolisso (74. Wagner), Thiago - Thomas Müller, James (83. Martinez), Ribery - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Tore: 0:1 Kimmich (3.), 1:1 Benzema (11.), 2:1 Benzema (46.), 2:2 James (63.)

Zuschauer: 77.459

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)