Champions League Glückslos: FC Bayern trifft auf den FC Sevilla

Der FC Bayern bleibt vom Hammerlos verschont: Im Viertelfinale der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister auf den FC Sevilla. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Im Topf waren drei spanische, zwei englische, zwei italienische und eine deutsche Mannschaft: Als Losfee zog Andrij Schewtschenko, als Botschafter für die Finalstadt Kiew, die Begegnungen. Für den FC Bayern hatte er ein glückliches Händchen, denn mit dem FC Sevilla kann man in München wohl gut leben. "Jubelschreie gab es bei uns in der Kabine nicht", kommentierte Torwart Sven Ulreich. "Aber es waren schwerere Lose im Topf. Es ist für uns eine Aufgabe, an der wir wachsen können und die machbar ist."

"Das ist keine einfache Mannschaft, sie haben Manchester United ausgeschaltet. Spanische Mannschaften spielen immer guten Fußball." Sportdirektor Hasan Salihamidzic

Das Team des früheren Mainzers und Schalkers Johannes Geis war nach dem Erfolg gegen Manchester United überraschend in der Runde der letzten Acht. Bereits acht Tore hat der 27-jährige Franzose Wissam Ben Yedder erzielt.

"Ich habe Sevilla schon erlebt, da spielte noch Diego Maradona. Ich kenne die Atmosphäre, ich weiß, wie es da zugeht. Wir müssen aufpassen, dass wir das überstehen." FCB-Trainer Jupp Heynckes

Juventus Turin hat mit Titelverteidiger Real Madrid und Weltfußballer Cristiano Ronaldo eine härtere Aufgabe zu bewältigen. Der FC Barcelona um Lionel Messi muss gegen den AS Rom auflaufen. Jürgen Klopps FC Liverpool trifft im englischen "Derby" auf Pep Guardiolas Manchester City.

Die Achtelfinalbegegnungen:

FC Barcelona - AS Rom

FC Sevilla - FC Bayern München

Juventus Turin - Real Madrid

FC Liverpool - Machester City

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 3. und 4. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 10. und 11. April. Die Bayern treten dabei zuerst in Andalusien an.

Die weiteren Termine

Die Halbfinals in der Champions League sind am 24./25. April und 1./2. Mai. Das Finale ist für den 26. Mai in Kiew terminiert.