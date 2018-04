Real Madrid fordert Bayern Vorfreude auf Duell mit den Königlichen

Wenn die Bayern auf die Königlichen aus Madrid treffen, dann ist das bereits die vierte Begegnung der beiden Schwergewichte des europäischen Fußballs in der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs innerhalb der letzten sechs Jahre.

Die Ausgangslage

Die beiden Traditionsvereine - jeweils Rekordmeister ihres Landes - gehen mit unterschiedlichen Gefühlen in die Partie: Während die Münchner auch in diesem Jahr die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen konnten und vom erneuten Triple unter Souverän Jupp Heynckes träumen, lief Real in dieser Saison in Spaniens LaLiga den Ansprüchen bloß hinterher. Nur mit einem Gewinn der Königsklasse kann Trainer Zinédine Zidane die Saison 2017/18 noch zu einer erfolgreichen machen.

Robben: "Wir können etwas erreichen"

Rechnet seinen Bayern gute Chancen aus: Arjen Robben

Die Konzentration steigt auch im Team von Trainer Jupp Heynckes: "Wir freuen uns einfach", sagte Flügelstürmer Arjen Robben am Montag und mahnte, aus dem Ausscheiden im letzten Jahr zu lernen. Damals habe man bei zwei Niederlagen nicht die gewünschte Leistung gebracht. "Wir können etwas erreichen“ sagte der 35-jährige Routinier über diese Saison. Erst kürzlich hatte der Niederländer ein Vertragsangebot über ein weiteres Jahr an der Säbener Straße erhalten. Mit einer guten Leistung gegen das Team aus Madrid möchte der Stürmer sich außerdem für einen Platz unter Neu-Trainer Niko Kovac im nächsten Jahr empfehlen.

Robben verspricht: "Wir werden uns gut vorbereiten!" Der positive Teamgeist des Dominators der vergangenen Bundesliga-Spielzeiten wurde schon häufiger in den letzten Tagen beschworen.

Alle Augen auf Ronaldo

Besondere Aufmerksamkeit verdiente sich Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese traf bisher in jedem seiner Champions-League-Spiele in dieser Saison.

Über CR7 sagt Robben: "Es ist nicht [nur] ein Spieler, der gewinnt – Real hat so viel Qualität in der Mannschaft" und scherzt: "Ronaldo verdient es auch mal, ein Champions-League-Finale in Ruhe auf der Couch anzuschauen!" Bereits im Vorfeld hatte Jupp Heynckes gehofft, Ronaldo werde gegen seine Mannschaft vielleicht nicht unbedingt seinen "besten Sahne-Tag" haben.

Wer kommt weiter?

In den Büchern der Wettanbieter geht Real mit einem kleinen Vorteil in die Partie. Die Quote für einen Sieg der Münchner "dahoam" im Hinspiel steht zwar besser, jedoch sieht man Real mit höherer Wahrscheinlichkeit im Finale.

Der BR überträgt das Spiel live und in voller Länge am Mittwoch ab 20.45 auf B5 aktuell.