Bayern freut sich auf Real "Der Wille kann Berge versetzen"

Das Halbfinale in der Champions League gegen Real Madrid ist für Bayern-Trainer Jupp Heynckes eine völlig offene Sache. Aus seinen Spielern hat er aber eine fitte, disziplinierte Mannschaft gemacht. Das sieht sogar der Gegner so.

Fußball spielen können alle Teams, die in der Champions League das Halbfinale erreichen. Worauf es jetzt ankommt, hat Bayern-Trainer Jupp Henyckes auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel gegen Real Madrid deutlich gemacht: "Die Mannschaft, die harmoniert und homogen ist, die diszipliniert und kampfbereit ist, die gewinnt die Champions League", erklärte der Bayern-Coach. Das zeige auch, dass man sich die Champions League nicht kaufen könne.

Heynckes mit viel Optimismus, Kroos erwartet "hungrige" Münchner

Der 72-Jährige geht "sehr optimistisch" in dieses Champions-League-Halbfinale "Wille kann Berge versetzen"sagte Heynckes. Er sehe seine aktuelle Mannschaft in "einer ähnlichen Situation" wie 2013, als mit ihm als Coach der historische Triple-Gewinn glückte.

Auch der Gegner aus Madrid ist vorgewarnt. Toni Kroos glaubt, dass "Bayern gut drauf ist im Moment". Die Münchner machen auf ihren ehemaligen Mannschaftskollegen "einen hungrigen Eindruck. Besonders, nachdem sie in den Jahren zuvor im Halbfinale ausgeschieden sind.“ Zudem herrsche unter Trainer Heynckes "eine prima Stimmung". "Und das versuchen wir zu ändern. Ganz klar, wir wollen weiterkommen" lautete die Kampfansage des Real-Spielers. Besonders betonte er, das es für die Spanier "in dieser Saison die letzte Möglichkeit sei, einen Titel zu gewinnen". Dazu komme die Herausforderung der zweifachen Titelverteidigung. "Dreimal im Stück zu gewinnen, scheint fast unmöglich, wir werden es trotzdem versuchen", sagte Kroos.

Alaba-Einsatz ist fraglich

Rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase werden beim FC Bayern aber wichtige Spieler wie Jamez oder Boateng wieder richtig fit und übernehmen Verantwortung. Angeschlagen sind aktuell allerdings noch David Alaba und Corentin Tolisso, bei denen sich erst morgen entscheiden wird, ob sie zum Kader gehören werden. Alaba fehlte beim Abschlusstraining aufgrund seiner immer wieder auftretenden Rückenbeschwerden.

Die Ausgangslage

Die beiden Traditionsvereine - jeweils Rekordmeister ihres Landes - gehen mit unterschiedlichen Gefühlen in die Partie: Während die Münchner auch in diesem Jahr die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen konnten und vom erneuten Triple unter Souverän Jupp Heynckes träumen, lief Real in dieser Saison in Spaniens LaLiga den Ansprüchen bloß hinterher. Nur mit einem Gewinn der Königsklasse kann Trainer Zinédine Zidane die Saison 2017/18 noch zu einer erfolgreichen machen.

Robben: "Wir können etwas erreichen"

Rechnet seinen Bayern gute Chancen aus: Arjen Robben

Die Konzentration steigt auch im Team von Trainer Jupp Heynckes: "Wir freuen uns einfach", sagte Flügelstürmer Arjen Robben am Montag und mahnte, aus dem Ausscheiden im letzten Jahr zu lernen. Damals habe man bei zwei Niederlagen nicht die gewünschte Leistung gebracht. "Wir können etwas erreichen“, sagte der 35-jährige Routinier über diese Saison. Erst kürzlich hatte der Niederländer ein Vertragsangebot über ein weiteres Jahr an der Säbener Straße erhalten.

Alle Augen auf Ronaldo

So jubelte CR7 bereits 16 Mal in dieser CL-Saison

Besondere Aufmerksamkeit verdiente sich Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese traf bisher in jedem seiner Champions-League-Spiele in dieser Saison.

Über CR7 sagt Robben: "Es ist nicht [nur] ein Spieler, der gewinnt – Real hat so viel Qualität in der Mannschaft" und scherzt: "Ronaldo verdient es auch mal, ein Champions-League-Finale in Ruhe auf der Couch anzuschauen!" Bereits im Vorfeld hatte Jupp Heynckes gehofft, Ronaldo werde gegen seine Mannschaft vielleicht nicht unbedingt seinen "besten Sahne-Tag" haben.

Der BR überträgt das Spiel live und in voller Länge am Mittwoch ab 20.45 auf B5 aktuell.