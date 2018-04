Bayern gegen Real Heynckes wählt offensive Aufstellung

Jupp Heynckes schickt im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid eine extrem offensive Bayern-Elf auf den Platz. Anscheinend will er mit seiner Ankündigung "Der Wille kann Berge versetzen" wirklich Ernst machen.

Fußball spielen können alle Teams, die in der Champions League das Halbfinale erreichen. Worauf es jetzt ankommt, hat Bayern-Trainer Jupp Henyckes auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel gegen Real Madrid deutlich gemacht: "Die Mannschaft, die harmoniert und homogen ist, die diszipliniert und kampfbereit ist, die gewinnt die Champions League", erklärte der Bayern-Coach. Das zeige auch, dass man sich die Champions League nicht kaufen könne.

Heynckes mit viel Optimismus, Kroos erwartet "hungrige" Münchner

Der 72-Jährige geht "sehr optimistisch" in dieses Champions-League-Halbfinale (Anstoß: 20.45 Uhr/B5 aktuell überträgt die Partie live in voller Länge). "Wille kann Berge versetzen", sagte Heynckes. Er sehe seine aktuelle Mannschaft in "einer ähnlichen Situation" wie 2013, als mit ihm als Coach der historische Triple-Gewinn glückte.

Offensive Variante mit Lewandowski, Müller, Ribéry, Robben und James

Die Aufstellungen FC Bayern München:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martinez - Robben, Müller, James, Ribery - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Real Madrid:

Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Ronaldo, Vazquez. - Trainer: Zidane

Der Münchner Trainer schickt setzt im Hinspiel gegen Real voll auf Angriff. Neben Torjäger Robert Lewandowski beginnen in der ausverkauften Münchner Fußball-Arena auch Thomas Müller, Franck Ribéry, Arjen Robben und der von Real ausgeliehene James Rodríguez. Der Spanier Thiago sitzt dagegen zunächst auf der Bank. Einziger defensiver Mittelfeldakteur ist dessen Landsmann Javi Martínez. In der Abwehrreihe ersetzt erwartungsgemäß Rafinha den angeschlagenen David Alaba, der gar nicht im Kader steht.

Bei Real verzichtet Trainer Zinedine Zidane in der Startelf auf Karim Benzema. Für den Franzosen kommt Lucas Vazquez neben Superstar Cristiano Ronaldo zum Einsatz. Ansonsten spielen die Königlichen um «CR7» und Weltmeister Toni Kroos wie erwartet.

Kroos: Bayern sind hungrig

Toni Kroos

Der Gegner aus Madrid war bereits im Vorfeld vorgewarnt. Toni Kroos glaubt, dass "Bayern gut drauf ist im Moment". Die Münchner machen auf ihren ehemaligen Mannschaftskollegen "einen hungrigen Eindruck. Besonders, nachdem sie in den Jahren zuvor im Halbfinale ausgeschieden sind.“ Zudem herrsche unter Trainer Heynckes "eine prima Stimmung". "Und das versuchen wir zu ändern. Ganz klar, wir wollen weiterkommen" lautete die Kampfansage des Real-Spielers.

Zidane beschwört Real-DNA

Besonders betonte er, dass es für die Spanier "in dieser Saison die letzte Möglichkeit sei, einen Titel zu gewinnen". Dazu komme die Herausforderung der zweifachen Titelverteidigung. "Dreimal im Stück zu gewinnen, scheint fast unmöglich, wir werden es trotzdem versuchen", sagte Kroos. Auch Madrids Trainer Zinédine Zidane erwartet in München ein sehr schwieriges Spiel. "Wir müssen Maximales leisten gegen einen großen Gegner", sagte der Franzose. Die Champions League sei aber ein Wettbewerb wie geschaffen für Real Madrid. "Es ist die Bestimmung, es ist die DNA von Real Madrid. Wir haben uns in diesen Spielen immer gezeigt."

Der BR überträgt das Spiel live und in voller Länge am Mittwoch ab 20.45 auf B5 aktuell.