Rummenigges Bankettrede "Das große Real" fast in den Abgrund gestoßen

Trotz aller Enttäuschung und dem Aus im Halbfinale der Champions League gab es für die Spieler des FC Bayern nur Lob von Karl-Heinz Rummenigge. "Wir hatten sie am Abgrund", sagte der Bayern-Boss in seiner Bankettrede.

"Wenn ich einen Hut aufhätte, würde ich ihn ziehen und mich vor der Mannschaft verneigen", sagte der Vorstandsvorsitzende nach dem 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid in seiner Rede. "Wir sind alle ein Stück traurig, weil es heute einfach möglich war, das große Real in den Abgrund zu stoßen", sagte der 62-Jährige. Nach dem 1:2 im Hinspiel in München fehlte ein Tor zum Weiterkommen in Madrid.

Respekt und Lob für Mannschaft und Trainer

"Wir haben heute Abend das beste Spiel in der Champions League gesehen, das ich in den letzten fünf Jahren mit Bayern München erlebt habe", sagte Rummenigge unter dem Applaus der Edelfans. "Ich glaube, nicht nur Bayern, sondern Deutschland und die ganze Fußballwelt wird unserer Mannschaft und unserem Cheftrainer Jupp Heynckes mit seinem Gespann höchsten Respekt und höchstes Lob zollen."

Emotionale Kabinenansprache von Jupp Heynckes

Rummenigge richtete den Blick aber auch schon nach vorne auf das letzte Saisonspiel am 19. Mai in Berlin gegen Eintracht Frankfurt: "Jupp hat sich eben in der Kabine bei den Spielern bedankt. Das war sehr emotional. Und er hat dann noch etwas Wichtiges gesagt: Wir haben zwar nicht das Champions-League-Finale erreicht, aber wir haben noch ein Finale im DFB-Pokal in knapp zweieinhalb Wochen in Berlin. Und ich glaube, es ist jetzt in unserer Verantwortung und das Ziel, dass wir zumindest das Double gewinnen und mit diesem Halbfinale heute eine Saison abrunden, die ihresgleichen sucht.