Champions-League-Auslosung Im Lostopf warten Ronaldo, Messi, Klopp und Guardiola

Vorheriges Bild Nächstes Bild Real Madrid Wie im Vorjahr kann es zu einem Aufeinandertreffen mit Real Madrid kommen. Das bittere Aus gegen die Königlichen im Viertelfinale schmerzt die Bayern immer noch. Mit den Madrilenen um Topstar Cristiano Ronaldo gab es viele große Spiele, zuletzt setzte sich die Mannschaft von Zinedine Zidane zweimal durch. Saisonbilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Remis, 1 Pleite, 22:9 Tore. Topscorer: Cristiano Ronaldo (12).

Im Viertelfinale kann es für den FC Bayern einen echten Knaller geben: Wie im Vorjahr wäre ein Aufeinandertreffen mit Real Madrid und ihrem Superstar Cristiano Ronaldo möglich. Das bittere Aus gegen die Königlichen schmerzt die Bayern immer noch. Auch der FC Barcelona mit Lionel Messi oder Manchester City mit Ex-Coach Pep Guardiola zählen zu den Gegnern, an denen auch die Bayernstars um Erfolgscoach Jupp Heynckes scheitern könnten.

Drei große Brocken im Topf

"Das sind sicherlich die drei größten Brocken", sagte Thomas Müller vor der Auslosung am Freitag (12 Uhr) in Nyon. Vermeintlich leichtere Gegner wären der FC Sevilla oder der AS Rom. Außerdem sind der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp und Vorjahresfinalist Juventus Turin im Lostopf. "Man soll im Fußball keinen Wunschtraum haben", sagt Heynckes. "Einen Wunschgegner habe ich überhaupt nicht". Der 72-jährige Triple-Trainer spürt bei seinem Team immerhin wieder große Titellust. "Dass wir natürlich Hunger haben, auch in der Champions League und im Pokal weiterzukommen, ist ganz klar." Was dafür nötig ist, weiß Außenverteidiger David Alaba: "Wenn wir im Finale stehen möchten, müssen wir alle besiegen."

Die Viertelfinalisten in der Champions League:

Im Lostopf sind Real Madrid, Manchester City,FC Liverpool, Juventus Turin, FC Sevilla, AS Rom, Bayern München und der FC Barcelona. Im Gegensatz zur Auslosung der vorherigen Runden gibt es am Freitag keine gesetzten Klubs, Vereine aus dem gleichen Verband und der gleichen Vorrundengruppe können aufeinandertreffen. Der zuerst gezogene Klub hat dabei im Hinspiel Heimrecht. Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 3. und 4. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 10. und 11. April.

Im Anschluss an die Auslosung in der Königsklasse findet am UEFA-Sitz die Viertelfinal-Auslosung der Europa League statt.