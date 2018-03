Achtelfinale-Rückspiel München besteht in Istanbuls Hexenkessel mit 3:1

Unter ohrenbetäubenden Pfiffen trugen die Münchner im Hexenkessel von Istanbul zahlreiche Angriffsversuche vor. Bereits in der zweiten Minute stand Arturo Vidal am langen Fünfereck völlig frei, köpfte aber weit links am Tor vorbei. Thomas Müller geriet bei einem Nachschuss (10.) in Rücklage und traf auch nicht in den Kasten. Wenig später gab der Münchner Goalgetter eine Flanke maßgerecht auf Thiago, der locker zur 1:0-Führung (18.) einschieben konnte.

"Das ist eine Atmosphäre, die es in keinem einzigen Stadion in Europa gibt, Dazu war Istanbul hier noch unbesiegt. Deshalb war es nicht so einfach." FC Bayern-Trainer Jupp Heynckes

Verletzung beim Torschützen Thiago

Auf einmal waren sogar die rund 2.000 Münchner Fans zu hören. Nach einer Verletzung ohne Fremdeinwirkung musste der Torschütze (35.) aber ausgewechselt werden. Gegen Ende der ersten Hälfte ließen die Münchner etwas nach, aber wie zuvor kam Besiktas nicht gefährlich genug vor den Kasten Sven Ulreichs.

"In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen ein wildes Spiel. Wir haben das Spiel nicht wirklich unter Kontrolle bekommen." Thomas Müller

Istanbul hofft trotz Eigentor auf ein Unentschieden

Thomas Müller beim Kampf um den Ball

Mats Hummels, der in der 38. Minute die gelbe Karte kassiert hatte, machte Platz (46.) für Niklas Süle. Für den zweiten Treffer zugunsten der Münchner sorgten die Hausherren selbst: Gökhan Gönul schob die gefährlich hereingegebene Flanke von Rafinha ins eigene Netz. Vagner Love hingegen traf in den richtigen Kasten, er erzielte (59.) im Fallen den Anschlusstreffer. Kurz darauf (62.) hatte Petemek den Ausgleich auf dem Schlappen. Auf einmal standen die Münchner trotz einer insgesamt 7:1-Führung völlig neben sich, Besiktas hingegen witterte nach dem verkorksten Hinspiel zumindest ein Unentschieden zu Hause. Doch am Ende gelang es den Münchner doch, sie vom Tor fernzuhalten. Rafinha sah für ein völlig unnötiges Foul (64.) noch die gelbe Karte. Damit war er gut bedient, es hätte auch Rot geben können. Ansonsten brachte der FC Bayern den Erfolg aber gut über die Bühne, Sandro Wagner erhöhte (84.) sogar noch auf 3:1.

Rekord für Heynckes

Damit ist FCB-Coach Jupp Heynckes in der Champions League alleiniger Rekordhalter. Durch den elften Sieg in der Fußball-Königsklasse nacheinander liegt der 72-Jährige nun vor Louis van Gaal und Carlo Ancelotti. Der Niederländer und der Italiener gewannen jeweils zehnmal in Serie.

Besiktas Istanbul - Bayern München 1:3 (0:1)

Istanbul: Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Medel, Necip Uysal, Caner Erkin - Oguzhan Özyakup, Arslan (60. Hutchinson) - Quaresma, Lens (60. Talisca) - Vagner Love (75. Babel), Mustafa Pektemek. - Trainer: Günes

München: Ulreich - Rafinha, Jerome Boateng, Hummels (46. Süle), Alaba - Martinez - Vidal, Thiago (35. Rodriguez) - Thomas Müller, Lewandowski (68. Wagner), Ribery. - Trainer: Heynckes



Tore: 0:1 Thiago (18.), 0:2 Gökhan Gönül (46., Eigentor), 1:2 Vagner Love (59.), 1:3 Wagner (84.)

Gelbe Karten: Hutchinson, Oguzhan Özyakup (2) - Hummels, Jerome Boateng (2), Rafinha

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Zuschauer: 36.885