Wer wird deutscher Fußball-Meister? 15 von 18 Bundesligisten tippen auf den FC Bayern

Klar, dass man beim FC Bayern München mit breiter Brust in die neue Saison geht. Neu-Trainer Niko Kovac weiß, dass von ihm nichts anderes als Titel erwartet werden. "Natürlich sind wir so selbstbewusst zu sagen, dass wir deutscher Meister werden wollen", sagt Kovac vor dem Start der Bundesliga-Saison 2018/19. Augsburgs Trainer Manuel Baum glaubt sogar an eine klare Sache: "Das wird wieder eine deutliche Angelegenheit."

Mitfavorit Dortmund?

Max Eberl, niederbayerischer Sportdirektor in Diensten von Borussia Mönchengladbach, erwartet immerhin einen Zweikampf zwischen Bayern und Borussia Dortmund. Den Dortmundern, die mit neuem Coach Lucien Favre und kräftig umgebautem Kader in die neue Saison gehen, trauen die Trainer der Bundesliga-Klubs noch am ehesten zu, Rekordmeister München zu ärgern. Leverkusen-Coach Heiko Herrlich glaubt sogar an den Titelgewinn der Dortmunder: "Ich habe schon im Vorjahr auf den BVB getippt und bleibe bei dieser Einschätzung. Der BVB hat einen super Kader, der noch gezielt verstärkt wurde", sagte Herrlich.

Nagelsmann tippt unkonventionell

Julian Nagelsmann von 1899 Hoffenheim sieht dagegenen den Vorjahresfünften Leverkusen weit vorne: "Das ist eine gute Mannschaft." Neben Dortmund und Leverkusen sehen die Bundesliga-Verantwortlichen auch Vizemeister Schalke 04, RB Leipzig und Hoffenheim im kleinen Kreis der Mannschaften, die den FC Bayern vielleicht ärgern könnten.