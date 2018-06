Abschied aus Hoffenheim Nagelsmann wechselt 2019 zu RB Leipzig

Der Coach, dessen Kontrakt eigentlich bis 2021 läuft, trainiert die TSG seit Februar 2016. Damals übernahm er die Mannschaft in akuter Abstiegsgefahr, schaffte den Klassenerhalt und baute eine Mannschaft auf, die in der abgelaufenen Spielzeit den Sprung in die Champions League schaffte. Nach übereinstimmenden Medienberichten wechselt Nagelsmann nach Leipzig, wo der frühere TSG-Trainer Ralf Rangnick als Sportdirektor arbeitet. RB Leipzig soll auch bereit sein, die fällige Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro zu bezahlen.

"Klare Verhältnisse"

Nagelsmann selbst will sich zu seinem künftigen Arbeitgeber nicht äußern. "Es war mir wichtig, früh für klare Verhältnisse zu sorgen", sagte der 30-Jährige. "In der Branche wird immer Ehrlichkeit verlangt. Die haben wir bewiesen und ich erwarte, dass dies auch respektiert wird."

Aufgrund seiner Erfolge war Nagelsmann, der in München ein Haus gebaut hat, immer wieder als Kandidat bei Topklubs gehandelt worden, wenn dort ein Trainer gesucht wurde. Auch beim FC Bayern München und Borussia Dortmund galt der 30-Jährige schon als Trainerkandidat.