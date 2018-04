Fußball-Bundesliga Warum der 31. Spieltag ganz viel Spannung verspricht

Gerade im Tabellenkeller könnte es an diesem Wochenende schon zu einer Vorentscheidung kommen. Wenn es für den Hamburger SV ganz unglücklich läuft, endet schon an diesem 31. Spieltag die Bundesliga-Serie der Hanseaten, die als letzter verbliebener Klub seit der Liga-Gründung immer erstklassig waren. Mit 22 Zählern stehen die Hamburger auf Tabellenplatz 17, davor rangieren drei Mannschaften mit 30 Punkten: Wolfsburg, Mainz und der SC Freiburg. Punktet das Trio am Wochenende jeweils dreifach, der HSV aber nicht, stünde der erste Abstieg des Bundesliga-Urgesteins fest.

Pikant: Es kommt zum direkten Duell zwischen dem Hamburger SV und dem SC Freiburg, der derzeit auf dem Relegationsplatz steht. Schlecht für Hamburg: Die Statistik mag den "Dino" so überhaupt nicht. Zuletzt glückte vor acht Jahren ein Heimsieg gegen Freiburg, im Januar 2010. Danach folgten drei Freiburger Siege und drei Unentschieden an der Elbe. Nur ein Punkt wäre für den HSV diesmal aber definitiv zu wenig. Zwar wäre Freiburg noch in rechnerischer Reichweite. Wolfsburg und Mainz könnten sich mit Siegen aber bereits uneinholbar absetzen.

Augsburg empfängt Mainz

Indirekt beteiligt im tiefsten Abstiegskampf ist der FC Augsburg. Die Schwaben empfangen am Sonntag (15.30 Uhr) den FSV Mainz. Dass der FCA nur mit halber Kraft in die Partie geht, ist unwahrscheinlich. Zwar hat das Team mit 37 Punkten den Klassenerhalt zwar fast sicher. Rechnerisch aber eben noch nicht. Ein "Dreier" wäre also fein für die Schwaben - und würde die Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld sogar plötzlich noch einmal in den Kampf um die Europa-League-Plätze bringen.

Die sind derzeit neun Zähler entfernt. Aber die sich um Europa balgenden Ligateams werden sich zwangsläufig noch gegenseitig Punkte wegnehmen, schon an diesem 31. Spieltag - noch dürfen die Augsburger träumen. RB Leipzig (Platz 5, 47 Punkte) und Hoffenheim (6, 46) spielen gegeneinander, Frankfurt (7, 46) empfängt Hertha BSC (9, 39). Mönchengladbach (8, 40) ist ähnlich wie der FCA indirekt in den Abstiegskampf involviert: Die Fohlen eröffnen den Spieltag am Freitagabend gegen den Tabellen-14. Wolfsburg.

Schaulaufen der Bayern?

Und der deutsche Meister? Der FC Bayern München ist zu Gast bei Hannover 96. Für die Niedersachsen (36 Punkte) geht es auch noch um Punkte für den Klassenerhalt, auf Bayernseite hat Coach Jupp Heynckes angekündigt, dass sein Team auch nach erreichter Meisterschaft nicht nachlassen will. Beim Pokalsieg in Leverkusen unterstrichen die Bayern eindrucksvoll ihre aktuelle Spiellaune. Allerdings: Nur vier Tage nach dem Bundesligaspiel in Hannover wartet bereits das Champions-League-Duell gegen Madrid. Gut möglich, dass die Bayernkicker vielleicht erstmals in dieser Saison doch schon ein Spiel weiter denken und in Hannover nicht mit voller Kraft antreten.

Köln kann absteigen, Schalke in die Champions League

Beendet wird der Spieltag am Sonntag mit zwei Klubs der Extreme: Schlusslicht 1. FC Köln empfängt Schalke 04. Während auch bei den Kölnern je nach Ausgang der übrigen Spiele der Abstieg vorzeitig besiegelt sein könnte, dürfen die Schalker bei idealem Spieltagsverlauf für die Champions League planen. Gewinnen die "Knappen" und patzt die Konkurrenz, hat Schalke mindestens Platz vier - und damit den Einzug in die Fußball-Königsklasse - sicher.

Der 31. Spieltag im Überblick

Freitag, 20.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg



Samstag, 15.30 Uhr

RB Leipzig - 1899 Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Hamburger SV - SC Freiburg

Hannover 96 - Bayern München

VfB Stuttgart - Werder Bremen



Samstag, 18.30 Uhr

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen



Sonntag, 15.30 Uhr

FC Augsburg - FSV Mainz



Sonntag, 18.00 Uhr

1. FC Köln - Schalke 04