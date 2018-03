Fußball-Bundesliga Schalke verhindert vorzeitige FC Bayern-Meisterschaft

Schalke 04 hat durch einen Sieg gegen Freiburg am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga den vorzeitigen Titelgewinn von Rekordmeister Bayern München verhindert. Selbst mit einem Sieg gegen Dortmund am Abend sind die Bayern rechnerisch noch einholbar.

Die Schalker gewannen am Samstag (31.03.2018) im eigenen Stadion 2:0 (0:0) gegen den SC Freiburg. Daniel Caligiuri (63., Foulelfmeter) und Guido Burgstaller (73.) sorgten für den sechsten Sieg der Königsblauen in Serie. Damit stellten sie ihren Vereinsrekord aus der Saison 2006/07 ein und festigten Tabellenplatz zwei mit 52 Punkten.

Bayern muss auf Feier warten

Tabellenführer FC Bayern (66 Punkte) kann damit im Klassiker gegen Borussia Dortmund am Abend (18.30 Uhr, Liveeinblendungen in Heute im Stadion auf Bayern 1) auch mit einem Sieg die Meisterschaft - es wäre die sechste in Serie - noch nicht klar machen.