Verletzter Nationalspieler Bayerns Jérôme Boateng vor WM-Aus

Jérôme Boateng fällt nach Medienberichten wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen aus. Der Verteidiger würde dem FC Bayern München bis zum Saisonende fehlen, auch Boatengs Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft wäre in Gefahr.

Wie verschiedene Medien am Donnerstag (26.04.18) berichteten, zog sich Boateng im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Boateng wurde am Morgen in München genauer untersucht, eine Bestätigung des FC Bayern München steht allerdings noch aus. Boateng soll dem Verein voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Damit würde er die letzten Bundesliga-Spiele, das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid verpassen. Auch die Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wäre in Gefahr.

Boatengs Verletzungen: Immer wieder Muskelprobleme

Nicht zum ersten Mal zwingt eine Muskelverletzung im Oberschenkel Boateng zu einer längeren Pause. Im vergangenen Jahr hatte der Verteidiger 111 Tage wegen Oberschenkelproblemen pausieren müssen. Weil die Verletzung in den Zeitraum der Sommerpause fiel, verpasste Boateng allerdings nur fünf Pflichtspiele.

Das Fast-EM-Aus 2016

Deutlich bitterer verlief das Jahr 2016. Beim Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV im Januar hatte sich Boateng einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich und einen Sehnenriss zugezogen. 91 Tage Pause, 19 verpasste Spiele - immerhin packte der Nationalspieler da noch rechtzeitig das Comeback bis zur Europameisterschaft in Frankreich. Dort erwischte es ihn erneut. Beim EM-Aus im Halbfinale gegen Frankreich zog sich der Bayern-Spieler den nächsten Muskelbündelriss zu, diesmal im Oberschenkel zu. Boateng musste 67 Tage aussetzen und verpasste die ersten vier Spiele der Saison 2016/17.

Boateng: Keine Zukunft beim FC Bayern?

Am Rande der neuerlichen Verletzung sorgte Boateng mit einem Interview im Sportmagazin "Socrates" für Aufsehen: Offenbar sieht der Nationalspieler seine Zukunft nicht mehr zwingend beim FC Bayern. "Ich habe beim FC Bayern alles erlebt. (...) Und so komme ich langsam an den Punkt, an dem ich gewisse Fragen für mich beantworten muss: Was sind meine noch nicht erreichten Ziele? Möchte ich mich immer wieder beim gleichen Klub mit den gleichen Voraussetzungen beweisen?", wird Boateng zitiert: "Das sind gar nicht unbedingt klassische Karrierefragen, das sind Lebensfragen. (...) Letztendlich sind es die Fragen, die einen als Menschen antreiben."

Boateng spielt seit 2011 beim FC Bayern München und hat einen Vertrag bis zum 30. Juli 2021. Mit den Münchner gewann der gebürtige Berliner sechs deutsche Meisterschaften, drei Mal den DFB-Pokal sowie 2013 die Champions League.