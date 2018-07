Uli Hoeneß "Abteilung Attacke"

Hoeneß und der ehemalige Kölner Trainer fochten eine der legendärsten Fehden der Bundesliga-Geschichte aus. 1989 herrschte in der Bundesliga ein erbitterter Zweikampf um den Titel zwischen Daums Kölnern und dem FC Bayern, damals trainiert von Jupp Heynckes. Jungtrainer Daum schickte diverse Giftpfeile gen München, vor allem in Richtung Heynckes. Die Wetterkarte sei interessanter als Heynckes, der FC Bayern-Coach könne auch Werbung für Schlaftabletten machen, waren noch die harmloseren der Daum-Sprüche.

Später Handschlag

Nach einem ersten Verbalduell im Bayerischen Fernsehen trafen die Kontrahenten am 20. Mai des Jahres im ZDF erneut aufeinander. Ex-Bayern-Coach Udo Lattek und der aktuelle Trainer Heynckes saßen weitgehend unbeteiligt daneben, während sich Daum und Hoeneß Giftpfeil um Giftpfeil an den Kopf warfen. "Wenn Du Charakter hättest, dann hättest Du Dich dafür mal entschuldigt", polterte ein Uli Hoeneß mit hochrotem Kopf. Das Ende des ersten Teils der Fehde: Wenige Tage später siegte München gegen Köln - und feierte am Ende die Deutsche Meisterschaft.

Die Kokain-Affäre

Doch Daum sollte bis heute ein "Lieblingsgegner" von Uli Hoeneß bleiben. Im Jahr 2000 hatte Daum bereits einen Vertrag als deutscher Nationaltrainer unterzeichnet. Eine zunächst intern getätigte Aussage von Uli Hoeneß dringt nach außen und bringt eine Lawine ins Rollen. "Wenn er das getan hat, kann er nicht Bundestrainer werden, habe ich gesagt", erklärt Hoeneß mit Blick auf Gerüchte, Daum nehme Kokain zu sich. Im wenig subtilen deutschen Boulevard wurde aus dem Schneeball die Lawine und die These: Hoeneß weiß, dass Daum Kokain konsumiert.

Verschnupft

Der Angegriffene kontert und reicht eine Verleumdungsklage ein. Und auch die Fanseele kocht: Mord- und Bombendrohungen gibt es gegen Hoeneß, es wird eine Kopfprämie ausgelobt, "wenn die mich auf Schalke von der Bank schießen", sagt Hoeneß, der die schwierigste Zeit seiner Managerkarriere durchlebt. Erst eine freiwillige Haarprobe Daums bringt Klarheit: Der Kokainverdacht bestätigt sich, Daums Bundestrainer-Vertrag wird gelöst. Uli Hoeneß ist rehabilitiert, doch es bleibt für ihn "der bitterste Moment meines Lebens."

Noch ein letztes Mal flackert der Konflikt mit Daum auf, als der 2006 in die Bundesliga zurückkehrt. "Christoph Daum ist ein Selbstdarsteller mit einem außergewöhnlichen Hang zum Größenwahn", prangert Hoeneß, erneut in einer TV-Sendung, an. Doch diesmal bleibt ein großer verbaler Schlagabtausch aus.

Hoeneß vs. Willi Lemke

Seltene Eintracht

Nicht minder lautstark liefen Uli Hoeneß' Duelle mit Willi Lemke, dem langjährigen Manager des SV Werder Bremen, ab. Mehr als ein Mal führten beide Teams einen erbitterten Zweikampf um die Meisterschaft. Spannender als die Duelle auf dem Rasen waren aber meist Vor- und Nachspiel jenseits des Spielfelds. Norddeutsch-kühl stempelte Lemke den FC Bayern als "Totengräber des deutschen Fußballs" ab. Das vermeintliche "Geld regiert die Welt"-Modell beim Serienmeister stößt Lemke bis heute sauer auf. "Hoeneß glaubt, mit Geld und Macht Leute niederbügeln, sie mit gezielten Attacken mundtot machen zu können", kritisierte er einmal die Münchner Allmachtsfantasien. Umgekehrt lässt Uli Hoeneß bis heute wenig Gutes am früheren Bremer. Es sei "erstaunlich, dass ein Mann mit einem solchen Charakter Minister eines Bundeslandes werden kann", wetterte Hoeneß einst bei Lemkes Wechsel in den Bremer Senat.

Hoeneß vs. Rest der Welt

Die Liste der Hoeneß-"Freunde" ließe sich lange fortsetzen. In der Bundesliga-Saison 2008/09 reihte sich Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick ein ("Wenn ich mir bei der Entwicklung von Hoffenheim überhaupt eine Sorge machen würde, dann ist es die Besserwisserei von Ralf Rangnick"), international schießt Hoeneß gerne gegen die spanischen und englischen Vereine mit ihren scheinbar nie leer werdenden Geldtöpfen, ihren immer größer werdenden Schuldenbergen und immer neuen Geldgebern.

"Solange Investoren wie Abramowitsch das Geld zur Verfügung stellen, ist alles wunderbar. Verlieren sie die Lust an ihren Spielzeugen, droht der Super-GAU", sagt er beispielsweise angesichts des englischen Premier League-Klubs FC Chelsea. Am Hochrüsten der Klubs will er nicht teilhaben. Hoeneß lehnt sich da lieber zurück und wartet, bis die Blase platzt. Um dann vielleicht auch international die "Abteilung Attacke" loszuschicken. Oder "Abteilung Wahrheit", wie sich Hoeneß selber sieht.