Kovac-Verpflichtung Salihamidzic verteidigt Bayern-Vorgehen

"Ich kann natürlich die Enttäuschung von Fredi Bobic verstehen. Trotzdem war die Wortwahl vielleicht nicht die richtige", sagte Salihamidzic vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hatte die Vorgehensweise der Münchner tags zuvor als "extrem bedenklich und respektlos" bezeichnet.

"Der FC Bayern hat sich nichts vorzuwerfen"

Noch in Frankfurt: Niko Kovac

Bobic hatte sich vor allem auf den Zeitpunkt und die Art und Weise der Bekanntgabe mitten in der entscheidenden Phase der Saison bezogen. Salihamidzic findet dagegen, dass alles fair gelaufen sei: "Wir hätten es denen ja auch Mitte Mai sagen können und deswegen finde ich, dass sich der FC Bayern total fair verhalten hat, weil Fredi Bobic und Bruno Hübner nun vier Wochen mehr Zeit haben, um sich nach einem neuen Trainer umzuschauen. Der FC Bayern hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen."

Warum die Meldung so schnell bekannt wurde, kann auch der Bayern-Sportdirektor nicht erklären: "Vonseiten des FC Bayern kamen überhaupt keine Informationen. So viel kann ich sagen", so Salihamidzic. Und weiter: "Ich habe mich mit Niko Kovac abgesprochen und Nikos Wunsch war, dass er es als erstes Bruno Hübner (Eintracht-Sportdirektor) und Fredi Bobic sagt, weil er eine freundschaftliche Beziehung zu ihnen pflegt. Natürlich hätte ich ihn danach angerufen, aber ich konnte ja nicht wissen, dass es am Donnerstagabend rauskommt", sagte der 41-Jährige weiter.

Erstes Treffen mit Kovac schon vor zweieinhalb Wochen?

Kovac, der beim deutschen Rekordmeister einen Dreijahresvertrag erhält, hatte am Freitag behauptet, dass er erst am Donnerstag den Anruf und das vertragsangebot der Bayern erhalten habe. Dem wollte Salihamidzic zwar nicht widersprechen. Allerdings sagte er auch, dass Kovac schon länger ein Kandidat für die Heynckes-Nachfolge gewesen sei. Sky-Experte Lothar Matthäus will erfahren haben, dass sich die Bayern bereits vor zweieinhalb Wochen mit Kovac getroffen haben. Ob also wirklich alles an einem Tag über die Bühne gegangen ist, scheint zumindest fraglich.