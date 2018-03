27. Spieltag Leidenschaftslose Bayern unterliegen RB Leipzig

Jupp Heynckes drehte gegen Leipzig am Personalkarussell und wechselte nach dem 3:1 bei Besiktas sechsmal: Joshua Kimmich, Nikla Süle, Sebastian Rudy, James Rodriguez, Juan Bernat und Sandro Wagner ersetzten Jérome Boateng, Javi Martinez, Rafinha, Franck Ribery, Robert Lewandowski (alle Bank) und Thiago (Zerrung der Sehnenplatte im Bereich der linken Fußsohle). Auch Ralph Hasenhüttl brachte im Vergleich zum Remis gegen Zenit nicht ein halbes Dutzend an neuen Akteuren: Konrad Laimer, Ibrahima Konaté, Stefan Ilsanker, Kevin Kampl, Yussuf Poulsen und Marcel Sabitzer dürfen für Bernardo, Willi Orban, Emil Forsberg, Jean-Kevin Augustin, Timo Werner (alle Bank) und Klostermann (nicht im Kader) ran.

Wagner verwandelt per Kopf

Werners Zeit auf der Bank war schon nach zehn Minuten beendet, denn Sabitzer musste verletzt ausgewechselt werden. Bis dahin hatten sich beide Teams auf Augenhöhe bewegt. Doch dann war Leipzig in der Abwehr kurz nicht gut aufgestellt. James flankte präzise von der Strafraumkannte in die Mitte. Dort standen Bernat, Vidal und Wagner komplett frei. Wagner (12.) nickte den Ball aus sechs Metern zur 1:0-Führung für die Bayern ein. Für die Sachsen startete dann Poulsen (14.) durch, zog allerdings gegen den herausgeeilten Sven Ullreich den Kürzeren. Auch den Abpraller konnte der Bayern-Keeper entschärfen. Brumas (26.) Freistoß lenkte er danach mit einer Hand über den Querbalken.

Leipzig stürmt gegen leidenschaftslose Bayern

Leipzig ließ sich nicht abschrecken und belohnte sich in der 37. Minute für den Dauer-Ansturm auf das Tor der Bayern. Keita hatte auf Werner abgelegt, der jedoch am Bayern-Keeper scheiterte. Der Abpraller landet bei Keita (37.), der im Nachschuss das verdiente 1:1 in den Maschen versenkte. Die Münchner wurden für ihren leidenschaftlosen Auftritt nach dem 1:0 bestraft. Das Unentschieden zur Pause schmeichelhaft - für die Bayern.

Werner trifft wieder

Auch zum Start der zweiten Hälfte stürmte Leipzig weiter Richtung Bayern-Tor. Das zahlte sich in der 56. Minute erneut aus. Gulacsis Abschlag landete auf dem Kopf von Süle, der nicht entscheidend klären konnte. Keita steckte auf Werner durch und der eilte Süle davon, zog aus zwölf Metern halbrechter Position ab und machte das 2:1 - Spiel gedreht! In der 62. Minute musste dann RB-Tormann Peter Gulacsi einen Ball von Mats Hummels entschärfen. Die Bayern kamen zurück ins Spiel, fanden aber keine taktischen Finessen um die Leipziger für zählbares zu überwinden.

RB Leipzig - Bayern München 2:1 (1:1)

Leipzig: Gulacsi - Konate, Ilsanker, Upamecano - Laimer, Kampl, Demme, Bruma - Keita (68. Forsberg) - Poulsen, Sabitzer (10. Timo Werner, 83. Augustin). - Trainer: Hasenhüttl

München: Ulreich - Kimmich (79. Rafinha), Süle, Hummels, Alaba - Rudy - James (72. Lewandowski), Vidal - Thomas Müller, Wagner, Bernat (61. Ribery). - Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) Tore: 0:1 Wagner (12.), 1:1 Keita (37.), 2:1 Timo Werner (56.)

Zuschauer: 42.558 (ausverkauft)

Beste Spieler: Kampl, Werner - James

Gelbe Karten: Kampl (3), Keita (6), Gulacsi - Rudy (2), Süle, Ribery (2), Lewandowski

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre): Torschüsse: 16:9, Ecken: 3:6, Ballbesitz: 42:58 Prozent, Zweikämpfe: 115:129