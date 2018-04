Paul Breitner "Ronaldo ist ein wunderbarer Mensch"

Paul Breitner outet sich in Blickpunkt Sport als Fan von Christiano Ronaldo und erklärt das Erfolgsrezept von Bayern-Trainer Jupp Heynckes. Im Gespräch mit Markus Othmer erinnert er sich auch an seine drei Jahre bei Real Madrid.

Paul Breitner über Jupp Heynckes...

"Er hat etwas an sich, das nicht allzu viele Trainer haben: er überzeugt eine Mannschaft in erster Linie durch seine Persönlichkeit, über die Art und Weise, wie er jeden einzelnen Spieler behandelt. Es gibt ja immer noch genügend Trainer, die ihre Spieler abwatschen, die anders umgehen mit der ersten Elf, als mit der Nummer 15, 16,17,18. Und dann wundern die sich, wenn die eingewechselt werden und nicht in der Lage richtig Leistung zu bringen, weil er vorher schon fertig gemacht wurde. Jupp Heynckes ist, wir Ottmar Hitzfeld, jemand der Respekt fordert, der allerdings auch jeden einzelnen Spieler - ob der 18 ist oder 35 - mit großen Respekt behandelt. Das ist für mich ein entscheidender Grund, warum er die Mannschaft so schnell wieder dahin zurückgebracht hat, wo sie unter Ancelotti nicht war."

Paul Breitner über die 'Oldies' des FC Bayern...

"Das ist ein großer Vorteil. Mit einer zu jungen Mannschaft gewinnst du nichts. Am Ende gewinnst du nur etwas, wenn in der Mannschaft genügend Erfahrung ist."

Paul Breitner über Manuel Neuer...

"Manuel ist der einzige, der weiß, wann er hunderprozentig fit ist. Nur er kann Jupp Heynckes sagen, 'Jetzt bin ich fit.' Wenn Manuel nur ansatzweise wackelt oder es ist vielleicht doch noch ein bisschen zu früh, ist das kein Problem. Wir haben einen zweiten Torwart, der sich sehr sehr positiv entwickelt hat."

Paul Breitner über den neuen Kader...

"Ich würde mir wünschen, dass die neuen junge Spieler wie Serge Gnabry und Leon Goretzka mal neun, zehn Spiele durchspielen können, damit man sehen kann, ob das für den FC Bayern reicht."

Paul Breitner über Christiano Ronaldo...

"CR7 spaltet, weil er völlig falsch dargestellt wird. Er wird den Fans nur als Gockel verkauft, also arroganter Typ, als Schönling. Dass das nur eine Seite von ihm ist, die er ab und zu in der Öffentlichkeit darstellt, das wissen viel zu viele Leute nicht. Er ist ein wunderbarer Mensch, ein hilfsbereiter Mensch, er ist innerhalb der Mannschaft von Real Madrid so beliebt, wie es kein anderer Spieler jemals bei Real war. Er trainiert dann noch, wenn die anderen schon in der Kabine sind. Er feilt jeden Tag stundenlang an seiner Technik."

Paul Breitner über seine Zeit bei Real Madrid...

"Diese drei Jahre waren die schönsten in meinem Leben. Essen, Siesta, nicht so viel trainieren und trotzdem erfolgreich sein, in diesem Verein auf Händen getragen zu werden. Es war ein Traum, aber der Traum war zu schön. Ich musste da raus aus dem goldenen Käfig."