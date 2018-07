FC Bayern München Neu-Coach Kovac legt bei Bayern los

Der 46-Jährige tritt das schwere Erbe von Jupp Heynckes an. Die siebte Meisterschaft in Folge ist Pflicht für Kovac, der Pokalsieg und vor allem der ersehnte Titel in der Champions League sind erwünscht. Dazu muss der Kroate so nebenbei das in die Jahre gekommene Münchner Star-Ensemble für eine erfolgreiche Zukunft umbauen.

Spekulationen über Abgänge von Boateng, Lewandowski und Co.

Offen sind vor dem Auftakt noch einige Personalfragen. Seit Wochen wird über die möglichen Abgänge von Jérôme Boateng, Arturo Vidal, Juan Bernat, Thiago und allen voran Robert Lewandowski spekuliert. Der Pole will angeblich mit aller Macht weg, die Bayern legten mehrmals ihr Veto ein. Bei Boateng sieht es nach neuesten Meldungen nach einem Verbleib bei den Bayern aus. Offenbar gibt es derzeit keinen Interessenten für den fast 30-Jährigen, der durch etliche Verletzungen in der jüngeren Vergangenheit wiederholt lange Zeit ausgefallen war

Robert Lewandowski und Jérôme Boateng

Große Investitionen für diesen Sommer schlossen die Vereinsverantwortlichen vorerst aus. Bisher haben die Bayern Leon Goretzka von Schalke 04 verpflichtet, zudem kehren die Leihgaben Serge Gnabry (Hoffenheim) und Renato Sanches (Swansea) zurück. Für Präsident Uli Hoeneß ist dies völlig ausreichend: "Wir haben riesiges Potenzial."

Baustelle auf dem Trainingsgelände

Den neuen Trainer werden die Fans allerdings erst einmal nicht zu Gesicht bekommen. Bis zum 1. August findet das Training der Münchner wegen umfangreicher Baumaßnahmen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach der Vorstellung des neuen Chefcoachs ist ein interner Leistungstest für den dezimierten Luxus-Kader ohne die elf WM-Starter angesetzt.

Testspiele gegen hochkarätige Gegner

Erstmals seit 2006 unter Felix Magath findet vom 2. bis 9. August wieder ein Trainingslager am Tegernsee statt. In der Saisonvorbereitung stehen für den Rekordmeister auch hochkarätige Spiele an. Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin und Manchester United heißen die Gegner. Vor dem Bundesliga-Start am 24. August gegen 1899 Hoffenheim spielen die Münchner am 12. August im Supercup gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt und am 18. August in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim SV Drochtersen/Assel. Danach gibt es ein weiteres internationales Freundschaftsspiel: Am 28. August kommt Chicago Fire zur verspäteten Abschiedspartie für Bastian Schweinsteiger, der die Münchner 2016 verlassen hatte.