München gegen Kovac' Frankfurter Der FC Bayern spielt gegen die Zukunft

Geistert beim FC Bayern nur die Champions League im Kopf herum? Der FC Bayern empfängt am 32. Spieltag Eintracht Frankfurt mit dem zukünftigen Münchner Trainer Niko Kovac. Der will die Münchner ärgern - obwohl er mit energischen Bayern rechnet.

"Wir gehen ja auch mit einer Pause ins Spiel. Heute war Pause", hatte FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß nach dem entspannten 3:0-Sieg in der Vorwoche bei Hannover 96 und vor dem Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid gesagt. Ein typischer Hoeneß, markig, knackig, der dem Bayern-Granden nach der 1:2-Heimpleite gegen Madrid natürlich um die Ohren flog.

"Oh oh, lieber @FCBayern, da war die 'Pause' wohl doch nicht so gut... Na ja, dann eben im Rückspiel!", twitterte Hannover 96 unter der Woche. Obwohl nach Meinung fast aller Beobachter die Bayern gegen Real die bessere Mannschaft waren, ist die Schadenfreude im deutschen Fußballland natürlich trotzdem groß, wenn das bayerische "Mia san mia", gewohnt zwischen natürlichem Selbstbewusstsein und leichter Überheblichkeit pendelnd, einen Dämpfer erhält.

Jetzt also Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion). Für den bereits feststehenden Meister Bayern ein Spiel fast ohne Wert, für die Gäste aus Hessen dafür umso wichtiger. Zum einen, weil die Eintracht noch um die Europa-League-Plätze kämpft (rein rechnerisch sogar noch um die Champions League). Zum anderen, weil dort auf der Trainerbank eben auch Niko Kovac sitzt, ab dem 1. Juli neuer Chef-Übungsleiter beim deutschen Rekordmeister.

Kovac - die neue, alte Bayern-DNA

Kann Kovac Bayern? Um diese Frage zu beantworten, muss man nicht bis zur neuen Saison warten. Bereits an diesem Wochenende könnte der Kroate zeigen, dass die zahlreichen Vorschusslorbeeren gerechtfertig sind. "Dass Niko die DNA von Bayern München sehr gut kennt, ist wichtig. Er weiß, wie unser Verein funktioniert", schreibt Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der aktuellen Ausgabe des Bayern-Stadionmagazins: "Niko ist ausgeschlafen, rhetorisch geschliffen, extrem ehrgeizig, dabei immer auch empathisch und für neue Ideen offen." So einem müsste doch auch glücken, was der Eintracht in ihrer Bundesligageschichte überhaupt erst drei Mal gelang: ein Sieg in München.

Kovac rechnet mit starken Bayern-Reservisten

Kovac ("Mir geht es sehr gut") will sich vom möglichen Medienauflauf rund um seine Person nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir haben ein Spiel in München. Doch was wichtig ist, ist die Eintracht, und wir haben eine Aufgabe", sagte Kovac in der Abschlusspressekonferenz der Eintracht am Donnerstag (26.04.18). Er rechnet damit, dass Bayerntrainer Jupp Heynckes wie gegen Hannover kräftig rotieren wird, um seine Topstars für das Real-Rückspiel zu schonen. "Doch diejenigen, die gegen uns auflaufen, werden ihr Maximum geben. Das sind alles Topspieler, die sich für das Spiel gegen Real noch qualifizieren wollen", so Kovac' Einschätzung.

Oder um noch einmal Rummenigge und die Bayern-Sicht aufzugreifen: "Ich kann schon jetzt ankündigen: Wer darauf hofft, dass der FC Bayern in seinen Anstrengungen nachlässt, hat Pech gehabt. Das wird es nicht geben. Dieses Gen, das satt macht, fehlt in unserer DNA", sagte der Vorstandschef schon nach dem vorzeitigen Titelgewinn. Dass die Bayern also - trotz des Real-Spiels im Hinterkopf - nicht mit vollem Elan gegen Frankfurt auf den Platz gehen, scheint unwahrscheinlich.

A propos DNA: Obwohl Kovac' Fokus natürlich noch auf der Eintracht liegt, merkt man, dass er sich schon intensiv mit seinem neuen Klub beschäftigt, auch wenn er dies nie so deutlich zugeben würde. "Die Vielzahl der Chancen, die herausgespielt und nicht genutzt wurden, stimmt jeden zuversichtlich, dass es in Madrid auch reichen kann", sagte er: "Es ist noch nichts gegessen." Kovac fiebert wie eh und je mit den Münchnern mit. Vielleicht aber auch nicht ganz uneigennützig, sondern auch mit Blick auf seine Frankfurter.

Fokus aufs Pokalfinale

Denn die treffen in dieser Saison noch ein weiteres Mal auf die Bayern - im DFB-Pokalfinale am 19. Mai in Berlin. Insofern könnte es auch sein, dass Kovac im Bundesliga-Duell ebenfalls nicht auf seine Topelf setzt, weil er sich das eine oder andere taktische und personelle Geheimnis für den Pokal aufheben will. "Die Münchner werden dann mit einer anderen Mannschaft auflaufen, und wir ebenso mit dem einen oder anderen Spieler", so Kovac: "Da wird eine andere Dynamik drin sein." Mit ganz viel Bayern-DNA auf beiden Seiten.