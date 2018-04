FC Bayern München Heynckes will unbedingt gegen Gladbach gewinnen

"Ich habe dort schöne Jahre gehabt", sagte der 72-Jährige in Erinnerung an seine Zeiten als erfolgreicher Spieler und Trainer bei der Borussia. Er habe große Ambitionen, gegen Gladbach zu gewinnen. Zumal die Bayern das Hinspiel in Mönchengladbach mit 1:2 verloren. Der FC Bayern München sinnt im ersten Bundesligaspiel nach dem vorzeitigen Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft also auf Revanche (18.30 Uhr) gegen den Gast aus Mönchengladbach.

Comeback für Alaba, vermutlich Schonung für Robben

Heynckes wird aber drei Tage vor dem Pokal-Halbfinale in Leverkusen vermutlich keine Risiken eingehen und bei der Aufstellung eine größere Rotation vornehmen. Arjen Robben dürfte geschont werden. Der Holländer hatte beim 0:0 in der Champions League eine starke Knieprellung erlitten. Außenverteidiger David Alaba soll hingegen nach drei Spielen Zwangspause wegen Rückenproblemen ein Comeback feiern, wie der Münchner Trainer ankündigte.

Erfolgskurs angesichts der großen Aufgaben beibehalten

Trotz der schon erreichten Titelverteidigung mimmt der Münchner Coach die Aufgaben in der Bundesliga weiter ernst. "Wir werden in der Liga nicht kürzertreten", kündigte Heynckes an. Die Bayern wollen vor dem Pokal-Halbfinale am kommenden Dienstag in Leverkusen und besonders mit Blick auf das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid in Form und auf Erfolgskurs bleiben.