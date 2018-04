FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge "Paradiesische Zustände" beim deutschen Rekordmeister

"Bei Miro Klose kann ich das bestätigen", sagte Rummenigge am Donnerstagabend (19.04.2018) über die Medienberichte, dass der ehemalige Stürmer als Jugendtrainer nach München zurückkehren soll. Auch an einer Rückkehr von Mehmet Scholl ist der Rekordmeister wohl interessiert, Rummenigge gab sich bei dieser Personalie aber zurückhaltend: "Den Namen Mehmet Scholl kann ich heute noch nicht bestätigen." Der Bayern-Boss sieht die Einbindung ehemaliger Spieler als fortlaufenden Prozess: "Wir waren immer interessiert die DNA von Bayern München durch ehemalige Spieler weiterzureichen."

Vorfreude auf Pokalfinale und Real

Nach dem holprigen Saisonstart scheint sich zur finalen Saisonphase alles zu finden beim FC Bayern. Selbst auf das Duell mit Eintracht Frankfurt und dem zukünftigen Trainer Niko Kovac beim DFB-Pokal-Finale freut sich Rummenigge inzwischen, denn "dadurch hat unser zukünftiger Trainer einmal mehr bewiesen welche Qualität, welche Klasse er hat."

"Wenn man im Moment Fan von Bayern München ist, hat man paradiesische Zustände." Karl-Heinz Rummenigge

Die entscheidende Saisonphase löst bei den Vereinsverantwortlichen inzwischen keine Magenschmerzen mehr aus. Auch vor dem Halbfinale in der Champions League gegen den Titelverteidiger Real Madrid am kommenden Mittwoch (25.04.2018, ab 20.45 Uhr live auf B5 aktuell) herrscht konzentrierte Zuversicht: "Wir haben aktuell eine tolle Mannschaft und auch ein bisschen einen Lauf und wir werden alles geben." Wichtig wird es in diesem Duell sein, das Heimspiel zu gewinnen. "Wir wissen, dass Real Madrid der Favorit in diesen beiden Spielen ist, aber trotzdem werden wir versuchen ins Finale zu kommen."

Rummenigge drückt Ulreich die Daumen für WM-Teilnahme

Selbst das Problem auf der Torwartposition, das nach dem Ausfall von Welttorhüter Manuel Neuer einige Sorgenfalten produziert hatte, löste sich mit der Entwicklung von Sven Ulreich von selbst. Ulreich hält seit Wochen grandios, Neuer bekommt so alle Zeit, um seine Verletzung in Ruhe auszukurieren. Und vielleicht bekommen beide die Chance auf das ganz große Saisonfinale bei der WM in Russland. Rummenigge sieht Neuer auf einem guten Weg und wünscht Ulreich, "dass er dabei ist, aber das ist eine Entscheidung von Joachim Löw. Ich möchte darauf verzichten ihm Ratschläge zu geben."