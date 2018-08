FC-Bayern-Trainingslager Vidal radelt am Tegernsee - und bald in Barcelona?

Schon seit Wochen tauchen ständig neue Spekulationen um Arturo Vidal auf, der seit 2015 beim FC Bayern spielt. Inter Mailand soll die Fühler nach dem Chilenen ausgestreckt haben, der Deal fast unter Dach und Fach. Am Donnerstag (02.08.18), zum Auftakt des Trainingslagers der Münchner am Tegernsee, purzelten neue Meldungen ein. Aus Spanien diesmal allerdings. Und der neue Interessent soll ein Hochkaräter sein: Angeblich seien sich der FC Barcelona und Vidal einig, für rund 30 Millionen Euro wollen die Katalanen den Mittefeldspieler verpflichten.

Das vermeldete zuerst die Zeitung "Sport", dann sprangen immer mehr Medien in Spanien auf den Zug. In den sozialen Netzwerken wurde es turbulent, selbsternannte und anerkannte Transferexperten bestätigten, dass das vermeintliche Gerücht gar keins sein, sondern demnächst seine Bestätigung erhalten sollte.

Bus zum Tegernsee statt Flieger nach Barcelona

Was der ganzen ursprünglichen Meldung einen Hauch von Skurrilität verlieh: Vidal, so die ursprüngliche Meldung, solle noch am Nachmittag in einen Flieger nach Barcelona steigen und dort den Medizincheck absolvieren. Vidals Tagsablauf sah dann doch etwas anders aus. Mittags bestieg er mit seinem Team den FC-Bayern-Bus und fuhr an den Tegernsee, am Nachmittag ging es für ihn und einige andere Bayernakteure mit Blessuren ins Fitnesszelt auf den Radtrainer.

Vidal ist nach einer Knieverletzung aus der letzten Saison noch weit von voller Belastbarkeit entfernt und tastet sich langsam an die Mannschaft wieder heran. Alleine da wirkte die Prognose, dass er einen Medizincheck in Barcelona absolvieren könnte, schon recht ulkig. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kommentierte die Wechselgerüchte um Vidal zurückhaltend: "Arturo hat bekanntermaßen noch ein Jahr Vertrag bei uns. Und wenn er möglicherweise länger bei einem Klub unterschreiben will, wird er sich damit befassen."

Ablöse sogar unter 20 Millionen Euro?

Möglich scheint also vieles - vom Verbleib bis zum spektakulären Wechsel nach Barcelona, wo nach den Abgängen von Andres Iniesta und dem Brasilianer Paulinho im Mittelfeld ein gewisses Stabilitätsvakuum herrscht. Zumindest haben Fans der gepflegten Transferspekulation sicher noch eine Weile Freude.

Da Vidal nun einmal am Tegernsee auf dem Radtrainer saß, soll nur sein Berater Fernando Felicevich nach Barcelona geflogen sein. Aus Mailand, wo er zuletzt ja mit Inter verhandelt haben soll. Der spanische Radiosender "Cadena Ser" meldete am Abend dann, dass der Transfer tatsächlich so gut wie fix sei. Und die Ablöse sogar unter 20 Millionen Euro liegen soll.

Vidal selbst macht sich offenbar ein Späßchen aus dem neuesten Rauschen, dass sein Vielleicht-Wechsel verursacht. Kurz bevor Vidal am Tegernsee den Radtrainer bestieg, setzte ein chilenischer Fußballfan einen Tweet ab mit der Wechselmeldung und einer 140-Zeichen-Hommage an den Mittelfeldspieler. Fast 500 Likes hatte er schon am Abend. Ein Like kam direkt von Arturo Vidal.