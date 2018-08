FC-Bayern-Trainingslager Niko Kovac' Bayern-Puzzle unterm Wallberg

Der FC Bayern München startet mit einem achttägigen Trainingslager in Rottach-Egern in die finale Phase der Saisonvorbereitung. Am Tegernsee mit Blick auf den Wallberg, wo die Bayern nicht zum ersten Mal schwitzen, muss Trainer Niko Kovac noch einige zentrale Fragen klären.

Hasan Salihamidzic, seit einem Jahr Sportdirektor der Bayern, kennt die Trainingslager am Tegernsee noch aus Spielerzeiten. 2005 und 2006 unter Felix Magath war der Rekordmeister zuletzt da, fast schon legendär wurden die damalige Saisonvorbereitungen durch Magaths Akribie, seine Spieler stets auf den höchsten Fitnesslevel zu heben. Und den, so die Maxime des damaligen Meistertrainers, erreicht man nun einmal am besten, wenn man die höchsten Höhen erklimmt - wie den 1.722 Meter hohen Wallberg.

In etwas über einer Stunde soll Bayerns Schnellster damals oben gewesen sein. Der Franzose Bixente Lizarazu, aufgewachsen nahe der Pyrenäen, soll begeistert gewesen sein von der Natur. Claudio Pizarro, trotz Kindheit im Andenstaat Peru, weniger. "Es macht Spaß, das ist mein Ernst", sagte dagegen Salihamidzic. Und Präsident Uli Hoeneß, damals Sportdirektor, freute sich: "Es ist wunderbar, wenn die Spieler Dinge erleben, die sie noch nicht erlebt haben."

Kovac' Schwerpunkt: Alle auf ein Niveau heben

Felix Magath 2006 am Trainingsgelände mit dem Wallberg im Hintergrund

Niko Kovac hatte die Bayern damals schon Richtung Berlin verlassen, er kam also nie in den "Genuss" der Trainingsmethodik eines Felix Magath. Zwar setzt auch Kovac auf solide Fitness seiner Teams. Der Fokus am Tegernsee in diesem Jahr liegt aber ganz woanders: Der Coach hat bis auf Weltmeister Corentin Tolisso erstmals seinen kompletten Kader zusammen. Es gilt nun, alle Spieler auf ein Niveau zu heben. Aber es geht weiter auch darum, den Kader "auszudünnen" und die letzten personellen Weichen zu stellen. Das sind Niko Kovac' zentrale Baustellen in den nächsten Tagen.

Wie fit sind die WM-Fahrer?

Leon Goretzka

Am Donnerstag (02.08.18) wird Leon Goretzka als letzter Neuzugang noch offiziell in München vorgestellt, dann geht's los Richtung Tegernsee. Seit dem 25. Juli schuften die WM-Teilnehmer schon in München, am Montag erstmals unter Chefcoach Kovac. "Ich weiß, dass sie Trainingsrückstand haben, das ist völlig normal. Aber wir werden es so dosieren, dass alle zum Saisonstart einigermaßen dabei sind beziehungsweise in der ersten Länderspielpause voll im Saft stehen", sagt Kovac über Thomas Müller, Mats Hummels & Co. Das klingt zurückhaltend. Gut möglich, dass einige WM-Teilnehmer in den ersten Pflichtspielen noch nicht den Weg in die Startelf finden.

Ein Fragezeichen steht auch hinter der mentalen Verfassung der deutschen WM-Fahrer. "Ich weiß aus eigener Erfahrung: Wenn man ein Turnier mal in den Sand gesetzt hat - und das hat die deutsche Nationalmannschaft ohne Frage -, dann müssen die Spieler zeigen, dass das nicht die Norm, sondern die Ausnahme war", sagt Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Er hofft, dass "unsere Spieler jetzt in der Bundesliga zeigen, dass das eben ein Betriebsunfall war." Sicher ist das nach dem bisher größten Debakel einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM aber keineswegs.

Wer verlässt die Bayern noch?

Arturo Vidal

Recht deutlich betonte Kovac in den letzten Tagen, dass der aktuelle Kader für die kommende Saison eigentlich noch zu groß ist. "22 Feldspieler sind das Maximum, gerade wenn man 22 solche Hochkaräter hat. Wenn alle fit sind, müsste man sechs Spieler zu Hause lassen", sagte Kovac zuletzt. Wegschicken oder zum Gehen drängen wird der FC Bayern Spieler, zumal die verdienten, sicherlich nicht so einfach. Jedoch soll der Verein gewillt sein, noch einige Kicker abzugeben - wenn denn die passenden Angebote kommen.

"Soll" ist hierbei jedoch das entscheidende Wort. Arturo Vidal soll sich mit Inter Mailand einig sein, Thiago soll weiter mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugeln, auch Linksverteidiger Juan Bernat soll zum Verkauf stehen. Und Nationalspieler Jérôme Boateng soll sich mittlerweile mit Paris Saint-Germain einig sein, die Vereine müssten sich nur noch über die Ablösesumme einigen, berichten französische Medien. Konkretes gibt es allerdings bei keiner der genannten Personalien. Möglich also, dass der Rekordmeister mit einem - aus Trainersicht - viel zu großen Kader in die neue Saison startet. Kovac wäre also noch mehr als seine Vorgänger als intelligenter Rotations-Trainer gefordert.

Wie ruhig bleibt Robert Lewandowski?

Robert Lewandowski

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor bei den Bayern auf der Zielgeraden der Saisonvorbereitung ist Torjäger Robert Lewandowski. Kovac und Rummenigge betonen zwar unisono, dass der Pole auf jeden Fall bei den Münchnern bleiben werde. "Er wollte sich anderes orientieren, wir haben ihm jedoch mitgeteilt, dass wir das nicht machen", erklärte Rummenigge in einem Zeitungsinterview: "Wir sind mit dem Spieler total zufrieden, auf dieser Position gibt es wenig Vergleichbares, und demnach liegt es auch nicht in unserem Interesse, ihn abzugeben - ganz egal, ob jemand 100 oder 150 Millionen auf den Tisch legt."

Kovac hatte sich zuvor ähnlich geäußert. "Es ist richtig, dass Robert damit spielt, woanders hinzugehen. Nur das eine ist, was er gerne möchte und das andere ist, was wir möchten", sagte der Trainer. Vom Spieler selbst gibt es keine offiziellen Statements. Sicher ist nach den Aussagen von Kovac und Rummenigge aber auf jeden Fall: Der FC Bayern geht mit einem wechselwilligen Stürmer ins Trainingslager, der seine Zukunft offenbar nicht mehr beim FC Bayern sieht.