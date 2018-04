FC Bayern Titel-Party wird frühestens am 20 Mai steigen

Der FC Bayern hat den Meistertitel schon eingefahren, ist aber noch auf Triple-Kurs. Gefeiert werden soll deshalb frühestens am 20 Mai. Einen Tag nach dem DFB-Pokal-Finale. Oder nach dem Endspiel in der Champions-League.

Die Meisterfeier des FC Bayern auf dem Münchner Marienplatz wird frühestens am 20. Mai - dem Pfingstsonntag - stattfinden. Die Stadt sprach sich dafür aus, dass sich das Team von Trainer Jupp Heynckes für seine 28. Meisterschaft nicht schon am Abend des letzten Bundesliga-Spieltags am 12. Mai auf dem Rathausbalkon von den Fans feiern lässt.

Ein Sprecher der Stadt bestätigte am Mittwoch, dass die Geschäfte wegen der Sicherheitsvorkehrungen mit weiträumigen Absperrungen und Kontrollen an einem Samstag Umsatzeinbußen fürchteten.

Party steigt auf jeden Fall im Mai

Am 19. Mai bestreitet der FC Bayern das DFB-Pokal-Finale in Berlin. Tags darauf könnte also in München die Party steigen. Sollten die Münchner allerdings ins Finale der Champions League am 26. Mai in Kiew einziehen, soll eine Feier auf dem Marienplatz am Tag danach stattfinden.